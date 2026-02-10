Tigres Tigres vs. Forge EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido Concacaf Champions Cup 2026 Los Universitarios tienen a favor cerrar en el Volcán, pero con la desventaja del gol de visitante.

Video ¡En vivo! Tigres vs Forge partido de vuelta de la Concacaf Champions Cup Aquí

La acción de la Concacaf Champions Cup 2026 continúa este martes 10 de febrero con el partido de vuelta de primera ronda entre Tigres y Forge FC desde el Estadio Universitario.

El juego de ida en Hamilton, Canadá terminó sin goles pese a las oportunidades que Tigres tuvo para abrir el marcador y quizás hasta finiquitar la serie a domicilio.

El marcador global de 0-0 no es el ideal para Tigres pese a que cierra la serie en el Volcán. Los Universitarios no deberán conceder goles en contra por la ventaja de visitante de Forge, ya que un tanto de los canadienses obliga a los mexicanos a anotar dos para alargar el partido.

¡GOL DEL 'BÚFALO' AGUIRRE CON TIGRES!



Rodrigo Aguirre se estrenó como goleador de Tigres al minuto 22.

TIGRES 0-0 FORGE TRAS 10 MINUTOS



Los equipos se turnan en la posesión del balón con disparos al arco.

'BÚFALO' AGUIRRE VA DE TITULAR



Guido Pizarro pondrá a su refuerzo a debutar en Concachampions.

TODO LISTO PARA EL INICIO



Los equipos salen a la cancha del Universitario

ALINEACIÓN CONFIRMADA DE TIGRES VS. FORGE

Guido Pizarro, entrenador de Tigres, debutará a Rodrigo 'Búfalo' Aguirre, su último refuerzo para el torneo Clausura 2026 de Liga MX, quien se incorporó hace un día al equipo tras dejar al América.