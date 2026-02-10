Tigres vs. Forge EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido Concacaf Champions Cup 2026
Los Universitarios tienen a favor cerrar en el Volcán, pero con la desventaja del gol de visitante.
La acción de la Concacaf Champions Cup 2026 continúa este martes 10 de febrero con el partido de vuelta de primera ronda entre Tigres y Forge FC desde el Estadio Universitario.
El juego de ida en Hamilton, Canadá terminó sin goles pese a las oportunidades que Tigres tuvo para abrir el marcador y quizás hasta finiquitar la serie a domicilio.
El marcador global de 0-0 no es el ideal para Tigres pese a que cierra la serie en el Volcán. Los Universitarios no deberán conceder goles en contra por la ventaja de visitante de Forge, ya que un tanto de los canadienses obliga a los mexicanos a anotar dos para alargar el partido.
¡GOL DEL 'BÚFALO' AGUIRRE CON TIGRES!
Rodrigo Aguirre se estrenó como goleador de Tigres al minuto 22.
TIGRES 0-0 FORGE TRAS 10 MINUTOS
Los equipos se turnan en la posesión del balón con disparos al arco.
'BÚFALO' AGUIRRE VA DE TITULAR
Guido Pizarro pondrá a su refuerzo a debutar en Concachampions.
TODO LISTO PARA EL INICIO
Los equipos salen a la cancha del Universitario
ALINEACIÓN CONFIRMADA DE TIGRES VS. FORGE
Guido Pizarro, entrenador de Tigres, debutará a Rodrigo 'Búfalo' Aguirre, su último refuerzo para el torneo Clausura 2026 de Liga MX, quien se incorporó hace un día al equipo tras dejar al América.
- Nahuel Guzmán
- Joaquim
- V. Lorona
- Jesús Angulo
- Jonathan Herrera
- Jesús Garza
- Diego Lainez
- Fernando Gorriarán
- Ángel Correa
- Rodrigo Aguirre
- Juan Brunetta