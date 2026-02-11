Horario y dónde ver el partido América vs. Olimpia de la Concachampions 2026
Las Águilas buscan avanzar a la Fase de los Octavos de Final este miércoles en el Ciudad de los Deportes.
El América vs. Olimpia es el duelo de Vuelta dentro de la agenda de partidos de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026, que arrancó la semana pasada.
El cuadro de las Águilas viene con un triunfo a cuestas en la Liga MX, toda vez que América derrotó en casa 1-0 a Rayados con gol de Alejandro Zendejas, en la Jornada 5 del Clausura 2026.
El equipo de Honduras, igual llegará con una victorias, tras haber derrotas 1-0 a Lobos UPNFM, esto en calidad de visitante el pasado sábado.
HORARIO Y DÓNDE VER AMÉRICA VS. OLIMPIA DE LA CONCACAF CHAMPIONS CUP 2026
El partido de Ida de la serie de América vs. Olimpia finalizó con triunfo de 2-1 para las Águilas, por lo que el triunfo o un empate les da el pase.
Eso sí, el gol de visitante beneficia al equipo catracho, siempre y cuando meta más de dos y gane por al menos un gol de diferencia para avanzar de ronda a los Octavos de Final.
- Cuándo es el partido Olimpia vs. América- El partido se juega el miércoles 11 de febrero en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, México
- A qué hora es el partido Olimpia vs. América - El juego es a las 8pm ET, 7pm CT y 5pm PT en los Estados Unidos, en México es a las 7pm del CT
- Dónde ver el partido Olimpia vs. América- El juego lo podrás ver por TUDN, TUDN.com, la app de TUDN y ViX en Estados Unidos.