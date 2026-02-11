América Horario y dónde ver el partido América vs. Olimpia de la Concachampions 2026 Las Águilas buscan avanzar a la Fase de los Octavos de Final este miércoles en el Ciudad de los Deportes.

El América vs. Olimpia es el duelo de Vuelta dentro de la agenda de partidos de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026, que arrancó la semana pasada.

El cuadro de las Águilas viene con un triunfo a cuestas en la Liga MX, toda vez que América derrotó en casa 1-0 a Rayados con gol de Alejandro Zendejas, en la Jornada 5 del Clausura 2026.

El equipo de Honduras, igual llegará con una victorias, tras haber derrotas 1-0 a Lobos UPNFM, esto en calidad de visitante el pasado sábado.

HORARIO Y DÓNDE VER AMÉRICA VS. OLIMPIA DE LA CONCACAF CHAMPIONS CUP 2026



El partido de Ida de la serie de América vs. Olimpia finalizó con triunfo de 2-1 para las Águilas, por lo que el triunfo o un empate les da el pase.

Eso sí, el gol de visitante beneficia al equipo catracho, siempre y cuando meta más de dos y gane por al menos un gol de diferencia para avanzar de ronda a los Octavos de Final.