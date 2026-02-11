    Monterrey

    Monterrey vs. Xelajú EN VIVO: Goles, resultado y resumen del partido de Concacaf Champions Cup 2026

    Rayados recibe en el Gigante de Acero al cuadro guatemalteco en donde buscarán el pase a la siguiente ronda.

    Raúl Martínez
    Video ¡Arranca el partido Monterrey vs. Xelajú! Ahora EN VIVO

    Monterrey y Xelajú se enfrentan en el partido de vuelta de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 donde buscarán mantenerse con vida en el torneo.

    En el juego de ida, los guatemaltecos no aprovecharonsu localía y dejaron el triunfo sobre Rayados en los últimos minutos.

    Ahora, como locales el cuadro regiomontano buscará señar el pase a la siguiente ronda y sumarse a Tigres, San Diego FC y América que lograron su boleto.

    SIGUE LO MEJOR DEL PARTIDO ENTRE MONTERREY Y XELAJÚ

    MONTERREY DOMINA, PERO NO ENCUENTRA EL GOL

    El conjunto regioomntano salió agresivo y busca el primer gol del encuentro sobre Xelajú.

    MONTERREY YA LE GANA AL XELAJÚ

    Al minuto 33, Fimbres adelantó a Rayados al aprovechar un rebote dentro del área.

    Video ¡Iker Fimbres abre el marcador para Rayados! Tras gran pase de Martial

    ATAJADÓN DE SILVA Y XELAJÚ SE SALVA

    Al cierre de la primera parte, el arquero del equipo guatemalteco se lució con dos grandes atajadas para evitar el segundo gol de Rayados.

