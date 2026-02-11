Monterrey Monterrey vs. Xelajú EN VIVO: Goles, resultado y resumen del partido de Concacaf Champions Cup 2026 Rayados recibe en el Gigante de Acero al cuadro guatemalteco en donde buscarán el pase a la siguiente ronda.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video ¡Arranca el partido Monterrey vs. Xelajú! Ahora EN VIVO

Monterrey y Xelajú se enfrentan en el partido de vuelta de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 donde buscarán mantenerse con vida en el torneo.

En el juego de ida, los guatemaltecos no aprovecharonsu localía y dejaron el triunfo sobre Rayados en los últimos minutos.

PUBLICIDAD

Ahora, como locales el cuadro regiomontano buscará señar el pase a la siguiente ronda y sumarse a Tigres, San Diego FC y América que lograron su boleto.

SIGUE LO MEJOR DEL PARTIDO ENTRE MONTERREY Y XELAJÚ

MONTERREY DOMINA, PERO NO ENCUENTRA EL GOL

El conjunto regioomntano salió agresivo y busca el primer gol del encuentro sobre Xelajú.

MONTERREY YA LE GANA AL XELAJÚ

Al minuto 33, Fimbres adelantó a Rayados al aprovechar un rebote dentro del área.

Video ¡Iker Fimbres abre el marcador para Rayados! Tras gran pase de Martial

ATAJADÓN DE SILVA Y XELAJÚ SE SALVA