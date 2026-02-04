    Cruz Azul

    Vancouver FC vs. Cruz Azul EN VIVO: Goles, resultado y resumen del partido de Concachampions

    Por:Fernando Vázquez
    El partido Vancouver vs. Cruz Azul completa la actividad de este miércoles 4 de febrero dentro de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026.

    La escuadra cementera es la campeona defensora de este certamen, por lo que está obligada a defender su título regional dentro de esta Concachampions.

    El Vancouver FC, no confundir con el Whitecaps, llegó a la Concacaf Champions Cup vía el futbol canadiense, por lo que intentará dar la sorpresa en esta ida de la primera ronda.

    PARTIDOS DE PRIMERA RONDA DE CONCACHAMPIONS


    La Primera Ronda arrojó grandes partidos y este es el calendario de juego de los partidos de Ida.

    • Forge 0-0 Tigres
    • Olimpia 1-2 América
    • San Diego 4-1 Pumas
    • Xelajú vs. Monterrey
    • Vancouver FC vs. Cruz Azul
    • Atlético Ottawa vs. Nashville
    • Real España vs. LAFC
    • Defence Force vs. Philadelphia Union
    • O&M FC vs. Cincinnati
    • Cartaginés vs. Whitecaps
    • Sporting San Miguelito vs. LA Galaxy.
