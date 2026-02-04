Vancouver FC vs. Cruz Azul EN VIVO: Goles, resultado y resumen del partido de Concachampions
Video Lo que a Cruz Azul le falta para fichar a Joao Pedro de San Luis
El partido Vancouver vs. Cruz Azul completa la actividad de este miércoles 4 de febrero dentro de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026.
La escuadra cementera es la campeona defensora de este certamen, por lo que está obligada a defender su título regional dentro de esta Concachampions.
El Vancouver FC, no confundir con el Whitecaps, llegó a la Concacaf Champions Cup vía el futbol canadiense, por lo que intentará dar la sorpresa en esta ida de la primera ronda.
PARTIDOS DE PRIMERA RONDA DE CONCACHAMPIONS
La Primera Ronda arrojó grandes partidos y este es el calendario de juego de los partidos de Ida.
- Forge 0-0 Tigres
- Olimpia 1-2 América
- San Diego 4-1 Pumas
- Xelajú vs. Monterrey
- Vancouver FC vs. Cruz Azul
- Atlético Ottawa vs. Nashville
- Real España vs. LAFC
- Defence Force vs. Philadelphia Union
- O&M FC vs. Cincinnati
- Cartaginés vs. Whitecaps
- Sporting San Miguelito vs. LA Galaxy.
