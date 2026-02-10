Horario y dónde ver el partido Tigres vs. Forge de la Concachampions 2026
El cuadro de la UANL busca en casa mostrar una cara diferente tras el empate en la Ida en Canadá
Video Así puedes ver los partidos de Vuelta de equipos de Liga MX en Concachampions 2026
El partido de Tigres vs. Forge de la Vuelta de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 definirá el segundo clasificado a los Octavos de Final del torneo.
Los de la UANL vienen de golear 5-1 a Santos para seguir en ascenso en el Clausura 2026 de la Liga MX, tras haber quedado subcampeón el certamen anterior.
Forge, por su parte, no tuvo partido durante este fin de semana, por lo que viene completamente descansado a este compromiso.
HORARIO Y DÓNDE VER TIGRES VS. FORGE DE LA CONCACAF CHAMPIONS CUP 2026
En la Ida del Tigres vs. Forge en Canadá, el encuentro quedó 0-0, esto bajo un gélido clima en Hamilton, localidad de Canadá.
El conjunto canadiense puede tener a su favor el criterio del gol de visitante, ya que un gol en México, obligaría al cuadro de la UANL a ganar sí o sí el partido.
- Cuándo es el partido Tigres vs. Forge - Martes 10 de febrero en el Estadio Univesitario de Monterrey, Nuevo León
- Horario es el partido Tigres vs. Forge - el juego arrancará a las 10pm ET, 9pm CT y 7pm del PT de Estados Unidos; en México es a las 9pm del CT
- Dónde ver el partido Tigres vs. Forge - Este encuentro podrás disfrutarlo a través de TUDN, TUDN.com, la app de TUDN y ViX en los Estados Unidos.
