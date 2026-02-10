Tigres Horario y dónde ver el partido Tigres vs. Forge de la Concachampions 2026 El cuadro de la UANL busca en casa mostrar una cara diferente tras el empate en la Ida en Canadá

Video Así puedes ver los partidos de Vuelta de equipos de Liga MX en Concachampions 2026

El partido de Tigres vs. Forge de la Vuelta de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 definirá el segundo clasificado a los Octavos de Final del torneo.

Los de la UANL vienen de golear 5-1 a Santos para seguir en ascenso en el Clausura 2026 de la Liga MX, tras haber quedado subcampeón el certamen anterior.

Forge, por su parte, no tuvo partido durante este fin de semana, por lo que viene completamente descansado a este compromiso.

HORARIO Y DÓNDE VER TIGRES VS. FORGE DE LA CONCACAF CHAMPIONS CUP 2026



En la Ida del Tigres vs. Forge en Canadá, el encuentro quedó 0-0, esto bajo un gélido clima en Hamilton, localidad de Canadá.

El conjunto canadiense puede tener a su favor el criterio del gol de visitante, ya que un gol en México, obligaría al cuadro de la UANL a ganar sí o sí el partido.