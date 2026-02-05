Cruz Azul Larcamón tras goleada de Cruz Azul: "Nos faltó más contundencia" El estratega señaló que no fue fácil jugar con un clima al que no están acostumbrados.

A pesar de que Cruz Azul derrotó a Vancouver por una gran ventaja, Nicolás Larcamón dejó entrever que no quedó conforme ya que consideró que pudieron haberse ido con más goles para el partido de vuelta de la primera fase de la Concacaf Champions Cup.

En conferencia de prensa, el estratega de la Máquina agregó que estos juegos no son fáciles y más en un clima al que no están acostumbrados.

“Siento que el desarrollo del partido fue muy favorable para nosotro s, quizás podríamos haber sido más contundentes para llevarnos un resultado todavía más abultado, pero también al mismo tiempo no son partidos fáciles… celebro que ganamos, entendiendo de que todavía restan 90 minutos donde tendremos que ser muy responsables y el siguiente partido de la mejor de la mejor forma para el rumbo de cara a la siguiente fase”.

“ Lógicamente es una plaza, sobre todo con mucho frío, con una sensación térmica, muy por debajo de lo que estamos acostumbrados… destaco también el compromiso y la responsabilidad de mis jugadores para para resolver el partido con mucha seriedad y sobre todo mucha autoridad, más allá de las condiciones que tanto el césped sintético como sobre todo el frío”, mencionó Nicolás Larcamón.