    LAFC

    La humildad de Heung-Min Son en San Pedro Sula: factura grande y cuatro guardaespaldas

    A LAFC se le vio paseando por las calles hondureñas y tomaron un café previo a su encuentro ante Real España.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video La humildad de Son en San Pedro Sula: factura grande y solo cuatro guardaespaldas

    Los Angeles FC enfrentará este martes al Real España dentro de la Concacaf Champions Cup y mientras eso sucede, los jugadores angelinos pasearon por la calles de San Pedro Sula.

    PUBLICIDAD

    Incluyendo sus estrellas el arquero Hugo Lloris, campeón del mundo con Francia en el 2018, y el atacante coreano Heung-Min Son.

    Más sobre Concacaf Champions Cup

    "Es como Wembley": Heung Min Son y Hugo Lloris, encantados de jugar en Honduras por esta razón
    1 mins

    "Es como Wembley": Heung Min Son y Hugo Lloris, encantados de jugar en Honduras por esta razón

    Concacaf Champions Cup
    Nicolás Larcamón elogia a Luka Romero tras su triplete en la Concachampions
    1 mins

    Nicolás Larcamón elogia a Luka Romero tras su triplete en la Concachampions

    Concacaf Champions Cup
    Cruz Azul derrota a Vancouver FC en la Concacaf Champions Cup
    2 mins

    Cruz Azul derrota a Vancouver FC en la Concacaf Champions Cup

    Concacaf Champions Cup
    América defiende a Kevin Álvarez tras abucheos ante Olimpia
    1 mins

    América defiende a Kevin Álvarez tras abucheos ante Olimpia

    Concacaf Champions Cup
    Monterrey vs. Xelajú: sonoro abucheo en alineaciones de Rayados previo al partido
    1 mins

    Monterrey vs. Xelajú: sonoro abucheo en alineaciones de Rayados previo al partido

    Concacaf Champions Cup
    Monterrey se impone en casa sobre Xelajú y avanza en la Concacaf Champions Cup
    1 mins

    Monterrey se impone en casa sobre Xelajú y avanza en la Concacaf Champions Cup

    Concacaf Champions Cup
    América elimina a Olimpia en Concacaf y apunta al Clásico ante Chivas
    1 mins

    América elimina a Olimpia en Concacaf y apunta al Clásico ante Chivas

    Concacaf Champions Cup
    Horario y dónde ver el partido América vs. Olimpia de la Concachampions 2026
    1 mins

    Horario y dónde ver el partido América vs. Olimpia de la Concachampions 2026

    Concacaf Champions Cup
    Horario y dónde ver el partido Monterrey vs. Xelajú de la Concachampions 2026
    1 mins

    Horario y dónde ver el partido Monterrey vs. Xelajú de la Concachampions 2026

    Concacaf Champions Cup
    Pumas no puede ganar ante equipos de MLS en Concacaf Champions Cup
    1 mins

    Pumas no puede ganar ante equipos de MLS en Concacaf Champions Cup

    Concacaf Champions Cup

    El conjunto dirigido por por Marc Dos Santos arribó a la ciudad catracha el domingo por la noche y fue el mediodía del lunes que se les vio recorriendo las calles de la ciudad y sorprender a la afición de aquel país como lo constatan las fotos de La Prensa publicación de OPSA.

    A los futbolistas se les vio tranquilos y sonrientes, acompañados eso sí, por cuatro guardaespaldas que resguardaron todo el tiempo a las estrellas de la MLS.

    Además, se detuvieron a tomar un café en el que trascendió que pagaron una extensa factura.

    Un poco más tarde, durante a conferencia de prensa previa al juego al técnico Marc Dos Santos habló sobre el profesionalismo de sus dos estrellas principales.

    Me matarían si los saco de un partido como este, lo que noté y lo que puedes percibir desde afuera de los ‘jugadores estrella’, enorme humildad en ellos y lo mismo jugando en Wembley o jugando aquí, para ellos, su mentalidad es la misma, tratan este juego como si estuvieran jugando en cualquier estadio de Europa”, explicó

    El conjunto de la MLS disputará la ida de la Concacaf Champions Cup contra el Real España en Honduras y la vuelta será en Los Ángeles el próximo martes 24 de febrero.

    Entre estos dos juegos iniciarán el torneo local frente al Inter Miami.

    Video Carlos Vela y Son Heung-min, encuentro de 'Killers'
    Relacionados:
    LAFCReal EspañaHugo Lloris

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX