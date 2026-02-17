LAFC La humildad de Heung-Min Son en San Pedro Sula: factura grande y cuatro guardaespaldas A LAFC se le vio paseando por las calles hondureñas y tomaron un café previo a su encuentro ante Real España.

Los Angeles FC enfrentará este martes al Real España dentro de la Concacaf Champions Cup y mientras eso sucede, los jugadores angelinos pasearon por la calles de San Pedro Sula.

Incluyendo sus estrellas el arquero Hugo Lloris, campeón del mundo con Francia en el 2018, y el atacante coreano Heung-Min Son.

El conjunto dirigido por por Marc Dos Santos arribó a la ciudad catracha el domingo por la noche y fue el mediodía del lunes que se les vio recorriendo las calles de la ciudad y sorprender a la afición de aquel país como lo constatan las fotos de La Prensa publicación de OPSA.

A los futbolistas se les vio tranquilos y sonrientes, acompañados eso sí, por cuatro guardaespaldas que resguardaron todo el tiempo a las estrellas de la MLS.

Además, se detuvieron a tomar un café en el que trascendió que pagaron una extensa factura.

Un poco más tarde, durante a conferencia de prensa previa al juego al técnico Marc Dos Santos habló sobre el profesionalismo de sus dos estrellas principales.

“ Me matarían si los saco de un partido como este, lo que noté y lo que puedes percibir desde afuera de los ‘jugadores estrella’, enorme humildad en ellos y lo mismo jugando en Wembley o jugando aquí, para ellos, su mentalidad es la misma, tratan este juego como si estuvieran jugando en cualquier estadio de Europa”, explicó

El conjunto de la MLS disputará la ida de la Concacaf Champions Cup contra el Real España en Honduras y la vuelta será en Los Ángeles el próximo martes 24 de febrero.

Entre estos dos juegos iniciarán el torneo local frente al Inter Miami.