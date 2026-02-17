    LAFC

    "Es como Wembley": Heung Min Son y Hugo Lloris, encantados de jugar en Honduras por esta razón

    El conjunto del LAFC disputará el partido de ida en la primera ronda de la Concacaf Champions Cup ante Real España.

    Por:
    Alonso Ramírez
    La Concacaf Champions Cup sigue su marcha con los encuentros de la Primer Ronda de eliminación, en la que entrarán a la acción los equipos de la MLS.

    En este caso el LAFC, equipo que tiene en sus filas a los internacionales, mundialistas y estrellas, Heung-Min Son de Corea del Sur y Hugo Lloris de Francia.

    En la conferencia de prensa previa al juego, le cuestionaron al técnico Marc Dos Santos sobre cómo es el convencimiento para hacer jugar a este par de jugadores en Honduras y la explicación fue clara y concreta, profesionalismo.

    Me matarían si los saco de un partido como este, lo que noté y lo que puedes percibir desde afuera de los ‘jugadores estrella’, enorme humildad en ellos y lo mismo jugando en Wembley o jugando aquí, para ellos, su mentalidad es la misma, tratan este juego como si estuvieran jugando en cualquier estadio de Europa”.

    El conjunto Negro y Oro disputará la ida contra el Real España en Honduras y la vuelta será en Los Ángeles el próximo martes 24 de febrero. Pero entre estos dos juegos iniciarán el torneo de la MLS frente al Inter Miami.

