    Tigres

    Guido Pizarro hace confesión sobre Gorriarán en plena euforia por voltereta de Tigres

    El director técnico de Tigres no oculta su felicidad después del marcador histórico conseguido por los felinos ante Cincinnati.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video Pizarro habla de lo que se vivió en el vestidor, tras victoria de Tigres

    Guido Pizarro, director técnico de Tigres, señaló que Fernando Gorriarán, quien recién salía de una lesión, fue quien más ganas tenía de jugar en el partido ante Cincinnati, en donde los de la UANL lograron una remontada histórica.

    El propio Gorriarán fue el que anotó el último gol con el que Tigres derrotó por 5-1 al Cincinnati, el tanto que le dio el pase a los felinos a los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup.

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    "Con respecto a Gorri, quiere mucho al club, es de los líderes, no solo por lo que hace en el campo, también por lo que quiere al club, tenía ganas de apoyar, siempre sin arriesgar, sabíamos que podía jugar, donde llega el corazón llegan las piernas, mérito de él, está muy contento y el grupo lo quiere mucho, en cuanto al funcionamiento fue muy bueno, en general fuimos muy superiores", dijo Pizarro.

    El timonel de Tigres resaltó que su equipo llevó los valores de la institución y de su afición por delante para lograr la hazaña en el duelo ante el conjunto de la MLS.

    "Una alegría enorme por lograr el resultado, por cómo se dio, es la esencia de este club, de nuestra gente, lo que intentamos día a día representar los valores, hoy nos toca pasar, lo que digo siempre es que las formas sean las correctas, hoy será una noche para recordar, por el trabajo de los jugadores, contento por ellos, a seguir adelante.

    "Tuvimos partidos muy buenos en el semestre, otros no tan buenos, confío mucho en el plantel, venimos trabajando, siempre hay cosas por mejorar, a partir de mañana pensar en esas mejoras", concluyó.

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