Futbol Real Madrid se impone al Brujas en penales y es campeón de la UEFA Youth League El torneo juvenil Sub 19 de la UEFA coronó al conjunto español en Lausana, Suiza.

Video Resumen | Real Madrid campeón de la UEFA Youth League 2025-26

La UEFA Youth League tiene campeón, Real Madrid. Y el club español se coronó tras vencer en penales, tras un empate a un gol, al Club Brujas en la Final que se celebró en Lausana este lunes.

El héroe del encuentro fue el arquero merengue Javier Navarro que atajó dos penales desde la serie de 11 pasos.

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El duelo resultó atractivo y nos enseñó, seguramente, algunas de las figuras que veremos en el futuro como el propio Navarro y su contraparte Vanden Driessche, o el atacante español Jacobo Ortega. Todos de excelentes condiciones en sus posiciones.

El conjunto campeón se coronó por segunda ocasión en la competencia que se celebra desde la campaña 2013-14. La anterior fue en la 2019-20.

El gol de los españoles fue de Jacobo Ortega, a los 22 minutos, en una linda jugada que culminó el atacante con un taquito de lujo.

Sin embargo y pese a la insistencia, y el dominio de los merengues, Brujas, que supo sostener el marcador y concretar, igualó con un gol de Tobias Lund Jensen, a los 64.

Así, la Final, tras los 90 minutos, debió definirse desde los disparos del manchón por primer vez en su historia y ahí fue superior el equipo español.

Casualmente, el Real Madrid venía de vencer en Semifinales al PSG, también en penales, mientras Brujas hizo lo propio 3-1 contra el Benfica.

Por el Real Madrid anotaron: Navascues, Daniel Yañez, Carlos Díez y Aguado. Mientras por Brujas marcaron: Goemaere y Musuayi. Fallaron sus disparos Amengai y Koren.