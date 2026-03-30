Futbol Acusan a presidente de la AFA, Claudio Tapia por delito de apropiación indebida de tributos y recursos El presidente de la Asociación del Futbol Argentino enfrenta acusación judicial.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video 'Chiqui’ Tapia es acusado por la justicia de Argentina

La justicia argentina acusó formalmente al presidente de la Asociación del Futbol Argentino, Claudio Tapia, por el delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.

La medida fue dictada por el juez federal en lo penal económico, Diego Amarante, a poco más de dos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, donde Argentina llega como flamante campeona.

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¿Qué castigo ha recibido Tapia por las acusaciones?

El magistrado resolvió que Tapia continúe el proceso en libertad, pero le impuso un embargo sobre sus bienes por 246 mil dólares. Además, se mantiene la prohibición de salida del país, por lo que deberá solicitar autorización en caso de querer viajar al Mundial.

La causa se originó tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que detectó inconsistencias en declaraciones y retenciones indebidas de aportes sociales por parte de la AFA, por un monto que rondó los 19 mil millones de pesos durante 2024 y 2025.

El juez Amarante señaló que existen elementos suficientes para sostener, en esta etapa del proceso, una omisión en el ingreso en tiempo y forma de los recursos retenidos. Junto a Tapia, también fueron procesados el tesorero Pablo Toviggino y otros directivos del organismo.

El dirigente niega todo en su contra

Se trata de la primera acusación formal contra el dirigente en medio de diversas investigaciones sobre su patrimonio y la gestión financiera de la AFA, lo que pone en duda la estabilidad de la cúpula del futbol argentino en un momento clave.

Tapia negó las acusaciones mediante un escrito presentado ante el juez, asegurando que no ordenó ni consintió irregularidades en el manejo de los recursos.