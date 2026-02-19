    Mundial 2026

    Le prohíben salir de Argentina al presidente de la AFA a meses del Mundial 2026

    El directivo argentino tendrá que declara por presunta evasión fiscal.

    A unos meses de que se lleve acabo la Copa Mundial de la FIFA 26, el futbol argentino cimbró luego de que el presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, le prohibieran salir de Argentina.

    Y esto se debe a que el directivo, junto con el tesorero Pablo Toviggino, debido a una investigación q ue se está llevando a cabo por evasión fiscal de más de 19 millones de pesos argentinos, unos 13 mil dólares.

    El ‘Chiqui’ Tapia fue citado a declarar el próximo 5 de marzo y mientras se resuelve este asunto el presidente de la AFA no podrá salir del país justo en el año mundialista, aunque se desconoce si tras su declaración se le levante dicha prohibición.

    El directivo tenía previsto salir a finales de marzo para estar presente en el partido entre Argentina y España que se enfrentaran en la Finalissima en Catar.

    Cabe destacar que desde finales del 2025 la AFA está siendo investigada por lavado de dinero.

    La Selección de argentina debutará en el Mundial del 2026 el próximo 16 de junio cuando se enfrente frente a Argelia en Kansas City.

