    Chelsea baila al Barcelona y le clava seis goles en la Champions League

    El árbitro y el VAR les anularon tres goles a los Blues, pero aun así golearon en la Jornada 5 de la Fase de Liga.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Resumen | ¡Chelsea humilla al Barcelona en Stamford Bridge!

    Chelsea goleó 3-0 al Barcelona, pero el marcador pudo ser superior si no fuera porque le anularon tres goles en el duelo que se celebró en el Stamford Bridge de Londres.

    Los Blues de Enzo Maresca se quedaron con la victoria en casa gracias a un autogol de Jules Koundé (27’), un espectacular golazo de Estevao (55’) y un tanto de Liam Delap (73’).

    El equipo culé, dirigido por Hansi Flick, se vio condicionado con la expulsión de Ronald Araújo por doble tarjeta amarilla desde el minuto 44 y pudo llevarse tres goles más de Londres.

    Y es que Enzo Fernández dio un partidazo con una asistencia y un doblete, sin embargo, ambos goles le fueron anulados, primero por una mano previa de Wesley Fofana (4’) y después por un fuera de juego de Trevoh Chalobah (23’).

    Andrey Santos había marcado el 2-0 al minuto 50, pero también le fue anulado por otra posición adelantara, ahora de Alejandro Garnacho que lo había asistido.

    Poco pudo hacer Lamine Yamal ante la marca férrea de Marc Cucurella; el ‘10’ del Barcelona terminó saliendo de cambio al minuto 79 con cara de disgusto.

    Con la victoria en Londres, Chelsea escaló al cuarto lugar de la tabla de la Fase de Liga al llegar a 10 puntos, producto de tres triunfos, un empate y una derrota.

    Mientras que Barcelona se estancó en la posición 15 con siete puntos, a dos de la zona directa de clasificación a los Octavos de Final.

