De breve paso por los Esmeraldas de León, el futbolista Jonathan González es asesinado en Ecuador en un ataque directo en un domicilio particular. La Policía Nacional acudió al lugar, tras múltiples reportes donde confirmó el deceso del exjugador de los Leones Negros y encontró a otra persona que falleció en el trayecto al hospital.

Se confirmó que el fallecimiento de González se debió a los múltiples impactos de bala que presentaba en su cuerpo.

La confirmación de la muerte del ‘Speedy’ González causó conmoción en el balompié ecuatoriano. La misma Federación expidió un comunicado anunciando el deceso de quien fuera seleccionado nacional en varios compromisos.