"Evidentemente no estoy de acuerdo en esa frase, no sé muy bien de dónde sale, pero claramente no estoy de acuerdo. Seas hombre o mujer eres libre de elegir lo que realmente te guste y te haga sentir cómodo, y eres completamente capaz de pelear por ello", aseguró la estrella campeona del mundo femenil con España en el 2023 y recientemente subcampeona de la Euro Femenina.