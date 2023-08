Aitana Bonmatí lanza duro mensaje por el Caso Rubiales en evento de la UEFA

“Agradecer mucho las palabras de Sarina (Wiegman), es un gran detalle, no están siendo unos momentos muy buenos ahora en el futbol español, venimos de ganar el Mundial pero no se está hablando mucho de ello porque han pasado cosas que no me dejaría pasar”, dijo Bonmatí con respecto a la dedicatoria de la entrenadora de la Selección de Inglaterra Femenil tras dedicar su premio como Mejor Entrenadora Femenil de la UEFA a la Selección de España Femenil.