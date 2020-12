¡Regresa el 'Canelo' Álvarez y la Concacaf Liga de Campeones!

La actividad terminó en la Liga MX, MLS, Champions League y Europa League, pero el deporte no se detiene a lo largo del planeta y en TUDN te damos a conocer cuáles son los más llamativos.

MARTES 15

Habrá partidos en la Bundesliga de Alemania, Premier League de Inglaterra, LaLiga de España y la Serie A de Italia donde destacan los partidos: Werder Bremen vs. Borussia Dortmund (con técnico nuevo), Real Madrid vs. Athletic y Wolves vs. Chelsea.