    Jugador del futbol de Arabia le escupe al árbitro y se espera sanción ejemplar

    Este es el costo que deberá pagar un jugador del futbol de Arabia Saudí por andar escupiendo.

    Por:Erick Morales Baca
    Hay países donde la vida sale cara y uno debe ser cuidadoso con lo que hace y uno de esos lugares sin duda es Arabia Saudita, donde uno de los jugadores de su liga está a punto de comprobarlo.

    Pero en este caso no será precisamente un costo monetario, sino todo lo que implica cometer un "error" dentro de la cancha, cuando se infringe uno de los reglamentos más estrictos del futbol, el de una agresión a un árbitro.

    Durante el encuentro de Al-Taawoun vs. Al-Shabab, uno de los jugadores del cuadro visitante, Abdullah Matuq, fue amonestado tras el silbatazo final por algún comentario que hizo al silbante antes de retirarse de la cancha, a lo que hizo un nuevo ademán desaprobatorio.

    Sin embargo, no conforme con eso, el futbolista, cuando ya se encaminaba a los vestidores, voltea hacia el silbante, que se había quedado parado, y escupe hacia él, acto que al parecer no fue detectado por el galeno, quien dejó pasar la acción sin hacer nada.

    Pero para mala suerte de Abdullah Matuq la agresión fue detectada por las cámaras de la transmisión y juzgada por el VAR, por lo que el árbitro mandó llamar de los vestidores al jugador y, cuando este se presentó en el terreno de juego le mostró la tarjeta roja.

    Ante esto, la derrota de su equipo 2-0 pasará a segundo término para el jugador, a quien podrían darle una costosa sanción de hasta seis meses fuera de la cancha por haber agredido al árbitro del encuentro.

