    Toluca hace del ‘infierno’ una aduana complicada

    Las Diablas aprovechan su localía y con goles de la ‘Capi’ Peraza y Abam derrotan 2-0 al Querétaro, en la J9 de la Liga MX Femenil.

    Video Resumen | Toluca quiere Liguilla, tras victoria sobre Querétaro

    El Toluca de la Liga MX Femenil marcha con paso firme para tomar un boleto a la Liguilla del Apertura 2025, tras derrotar 2-0 al Querétaro y ubicarse como terceros de la tabla general, al término de la Jornada 9.

    Con golazos de la ‘Capi’ Peraza y Michaela Abam, las Diablas se llevan los tres puntos en casa. Querétaro, por su parte, ya piensa mejor en el próximo certamen buscando refuerzos que las lleven a mejores resultados.

    Apenas arrancaba el partido y al minuto tres, Cinthya Peraza robaba el balón afuera del área grande y manda tremendo disparo, imposible para la guardameta del Querétaro, en un estupendo gol de la ‘Capi’ para abrir el marcador.

    En el complemento, al minuto 57 la fortaleza y velocidad de Michaela Abam quedaron ratificadas al recibir gran pase de Vicky López, para que la jugadora de las Diablas se quitara la marca y mandara otro potente disparo, casi sin ángulo, para aumentar la ventaja del Toluca 2-0.

    Con el resultado, las Diablas toman el tercer lugar de la tabla general con 20 unidades y el Querétaro se queda con tres en la posición 16.

