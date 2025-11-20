Video Resumen | ¡Partidazo en la Final de Ida! América y Tigres empatan

El primer capítulo de la Final de la Liga MX Femenil se puede de en dos episodios, el primer tiempo dominio total del América y en el segundo periodo reacción de Tigres. En los primeros 45 minutos tres goles de las Águilas y en la parte complementaria tres anotaciones de Amazonas, para un partidazo en el Ciudad de los Deportes.

América comenzó dominando y en una jugada polémica por una falta dentro del área se decreta penal a favor de las Águilas, que Irene Guerrero se encarga de cobrar para el 1-0. Minutos más tarde otra clara falta dentro del área, para que Scarlett Camberos pusiera a las Águilas 2-0.

Antes de que terminara la primera mitad Sarah Luebbert probó desde afuera del área para mandar escopetazo imposible para la guardameta Universitaria.

Hasta ahí todo era felicidad en el equipo de Coapa, faltaba el complemento y otra historia en el partido.

Al minuto 60, tras los cambios del estratega felino, Sandra Mayor dentro del área fusila para el primero de Tigres. Al 76, en una escapada de Thembi Kgatlana deja atrás a sus marcadores y mete disparo a la guardameta del América para el 3-2.

Faltaba lo mejor, al 83 Jheniffer Da Silva impacta de cabeza para la reacción Universitaria y el 3-3, en el marcador.

Todo se definirá en la vuelta, el próximo domingo en El Volcán.