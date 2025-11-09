¡Bombazo! América Femenil anuncia la renovación de dos piezas clave
Irene Guerrero e Itzel Velasco logran respectiva extensión de contrato con las Águilas para los próximos torneos, en la Liga MX Femenil.
Por:
Baudelio García Espinosa.
Durante el partido de Cuartos de Final entre América y Monterrey se dio a conocer la renovación de contrato de las futbolistas Irene Guerrero e Itzel Velasco, piezas claves en el accionar de las Águilas.
La directiva azulcrema llegó al acuerdo hasta el 2029 en ambas futbolistas, que busca su pase a las Semifinales de la Liga MX Femenil.
En el partido de ida, Irene Guerrero fue la autora del tanto de las Águilas, que a la postre empataron a un gol. La futbolista española sigue escribiendo su propia historia con las de Coapa, en 15 partidos acumula ocho tantos.
Itzel Velasco, por su parte, sigue como suplente bajo el arco del América.
