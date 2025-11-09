Durante el partido de Cuartos de Final entre América y Monterrey se dio a conocer la renovación de contrato de las futbolistas Irene Guerrero e Itzel Velasco, piezas claves en el accionar de las Águilas.

La directiva azulcrema llegó al acuerdo hasta el 2029 en ambas futbolistas, que busca su pase a las Semifinales de la Liga MX Femenil.

En el partido de ida, Irene Guerrero fue la autora del tanto de las Águilas, que a la postre empataron a un gol. La futbolista española sigue escribiendo su propia historia con las de Coapa, en 15 partidos acumula ocho tantos.