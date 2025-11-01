    Liga MX Femenil

    ¡Rayadas manda de vacaciones a las Rojinegras, con goles de Burkenroad!

    Con doblete de Christina Burkenroad, Rayadas derrota 2-1 a las Rojinegras y Monterrey espera rival en la Liguilla.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video Resumen | Rayadas manda de vacaciones al Atlas con gol de último minuto

    Monterrey le arrebató el triunfo al Atlas en los últimos minutos del encuentro y Christian Burkenroad se convierte en la figura del partido al conseguir doblete de Rayadas 2-1 sobre las Rojinegras, en la Jornada 17 de la Liga MX Femenil.

    El marcador se abrió por conducto de Christina Burkenroad, quien aprovechó un grave error en la salida de la zaga Rojinegra y la jugadora de Rayadas sacó disparo al arco del Atlas para el 1-0 en el marcador.

    PUBLICIDAD

    El resto del primer tiempo fue de emociones a cuentagotas, lo que parecía una buena oportunidad para que las locales sacaran ventaja de esta condición, no fue aprovechada y el Atlas se fue plantando mejor en el terreno de juego.

    En el complemento le anularon un golazo al Atlas al minuto 69 por mano de Jaquelín García, quien aprovechó el acomodarse el esférico para sacar escopetazo al arco de Rayadas. En las imágenes de la transmisión no existe una jugada clara donde se aprecie la falta.

    El empate llegaría al minuto 76 en los pies de Brenda Ceren, quien se desmarca y ante la posibilidad de gol saca escopetazo que se va al fondo de las redes.

    El gol del triunfo se concretó casi al final del encuentro, la futbolista de Monterrey le gana las espaldas a las defensoras del Atlas y con gran definición pone el 2-1.

    Con el resultado, Rayadas llega a 32 unidades en la sexta posición de la tabla y espera rival en Liguilla.

    Más sobre Liga MX Femenil

    9:52
    Resumen | Rayadas manda de vacaciones al Atlas con gol de último minuto

    Resumen | Rayadas manda de vacaciones al Atlas con gol de último minuto

    1:26
    ¡Doblete de Burkenroad! Rayadas lo va a ganar

    ¡Doblete de Burkenroad! Rayadas lo va a ganar

    1:30
    ¡Lo empata el Atlas! Escopetazo de Brenda Ceren para el 1-1

    ¡Lo empata el Atlas! Escopetazo de Brenda Ceren para el 1-1

    1:26
    ¡Osote de las Académicas! Burkenroad lo aprovecha y pone al frente a Rayadas.

    ¡Osote de las Académicas! Burkenroad lo aprovecha y pone al frente a Rayadas.

    12:04
    Resumen | Toluca le propina al Puebla una ‘noche de brujas’
    GRATIS

    Resumen | Toluca le propina al Puebla una ‘noche de brujas’

    Relacionados:
    Liga MX FemenilFutbolMonterrey FemenilAtlas Femenil

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX