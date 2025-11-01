Video Resumen | Rayadas manda de vacaciones al Atlas con gol de último minuto

Monterrey le arrebató el triunfo al Atlas en los últimos minutos del encuentro y Christian Burkenroad se convierte en la figura del partido al conseguir doblete de Rayadas 2-1 sobre las Rojinegras, en la Jornada 17 de la Liga MX Femenil.

El marcador se abrió por conducto de Christina Burkenroad, quien aprovechó un grave error en la salida de la zaga Rojinegra y la jugadora de Rayadas sacó disparo al arco del Atlas para el 1-0 en el marcador.

El resto del primer tiempo fue de emociones a cuentagotas, lo que parecía una buena oportunidad para que las locales sacaran ventaja de esta condición, no fue aprovechada y el Atlas se fue plantando mejor en el terreno de juego.

En el complemento le anularon un golazo al Atlas al minuto 69 por mano de Jaquelín García, quien aprovechó el acomodarse el esférico para sacar escopetazo al arco de Rayadas. En las imágenes de la transmisión no existe una jugada clara donde se aprecie la falta.

El empate llegaría al minuto 76 en los pies de Brenda Ceren, quien se desmarca y ante la posibilidad de gol saca escopetazo que se va al fondo de las redes.

El gol del triunfo se concretó casi al final del encuentro, la futbolista de Monterrey le gana las espaldas a las defensoras del Atlas y con gran definición pone el 2-1.