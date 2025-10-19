    Futbol

    Rayadas asegura boleto a la Liguilla, al derrotar a León

    Con goles de García, Bosh y Veloz, Monterrey viene de atrás para derrotar 3-1 al León en la Liga MX Femenil.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video Resumen | Rayadas se apunta a la Liguilla, tras derrotar a Esmeraldas

    Parecía un encuentro complicado, cerrado para Rayadas la visita de León al estadio BBVA, incluso las visitantes tomaron la ventaja, pero al final Monterrey vino de atrás para derrotar 3-1 a las Esmeraldas y obtener un boleto a la Liguilla en la Liga MX Femenil.

    A lexia Villanueva abrió el marcador para León con estupendo remate de cabeza, para batir a la arquera de Rayadas. Monterrey reaccionó minutos después por conducto de Lucía García, quien aprovecha gran servicio y sin dejar botar el esférico lo impacta para el empate a un gol.

    En el complemento, Lourdes Bosch se anima al ataque se quita la marcación de dos jugadoras del León y mandar disparo al arco de las Esmeraldas, para el 2-1. El tercero caería en la recta final del partido, en los pies de Allison Veloz, quien inicia la jugada y la culmina para dejar el marcador definitivo de 3-1.

    Con el resultado, Rayadas obtiene su boleto a la Liguilla al igual que Cruz Azul. Monterrey acumula 29 unidades y la Máquina tiene 27, a falta de una jornada en la Liga MX Femenil.

