Rayadas asegura boleto a la Liguilla, al derrotar a León
Con goles de García, Bosh y Veloz, Monterrey viene de atrás para derrotar 3-1 al León en la Liga MX Femenil.
Parecía un encuentro complicado, cerrado para Rayadas la visita de León al estadio BBVA, incluso las visitantes tomaron la ventaja, pero al final Monterrey vino de atrás para derrotar 3-1 a las Esmeraldas y obtener un boleto a la Liguilla en la Liga MX Femenil.
A lexia Villanueva abrió el marcador para León con estupendo remate de cabeza, para batir a la arquera de Rayadas. Monterrey reaccionó minutos después por conducto de Lucía García, quien aprovecha gran servicio y sin dejar botar el esférico lo impacta para el empate a un gol.
En el complemento, Lourdes Bosch se anima al ataque se quita la marcación de dos jugadoras del León y mandar disparo al arco de las Esmeraldas, para el 2-1. El tercero caería en la recta final del partido, en los pies de Allison Veloz, quien inicia la jugada y la culmina para dejar el marcador definitivo de 3-1.
Con el resultado, Rayadas obtiene su boleto a la Liguilla al igual que Cruz Azul. Monterrey acumula 29 unidades y la Máquina tiene 27, a falta de una jornada en la Liga MX Femenil.