Video Resumen | Rayadas se apunta a la Liguilla, tras derrotar a Esmeraldas

Parecía un encuentro complicado, cerrado para Rayadas la visita de León al estadio BBVA, incluso las visitantes tomaron la ventaja, pero al final Monterrey vino de atrás para derrotar 3-1 a las Esmeraldas y obtener un boleto a la Liguilla en la Liga MX Femenil.

A lexia Villanueva abrió el marcador para León con estupendo remate de cabeza, para batir a la arquera de Rayadas. Monterrey reaccionó minutos después por conducto de Lucía García, quien aprovecha gran servicio y sin dejar botar el esférico lo impacta para el empate a un gol.

PUBLICIDAD

En el complemento, Lourdes Bosch se anima al ataque se quita la marcación de dos jugadoras del León y mandar disparo al arco de las Esmeraldas, para el 2-1. El tercero caería en la recta final del partido, en los pies de Allison Veloz, quien inicia la jugada y la culmina para dejar el marcador definitivo de 3-1.