Video Resumen | Ruge la Fiera en la Noria y derrota a la Máquina

Lo que parecía una buena oportunidad para que Cruz Azul sumara otro triunfo en el Apertura 2025, se esfumó con errores en su zaga defensiva que fueron aprovechados por el León para llevarse el triunfo 2-1, dejar a la Máquina en 11 puntos y al momento fuera de la posibilidad de Liguilla.

El torneo poco a poco se hace adulto y tras la victoria de las Esmeraldas llegan a 15 unidades y se colocan de manera momentánea en la lista de los ocho invitados a la fiesta grande del futbol mexicano.

El compromiso tuvo un inicio lento por parte de ambos equipos, incluso los tantos cayeron en el complemento. El primero en un grave error de la zaga cementera fue aprovechado por Trudi Carter para abrir el marcador 0-1.

Dos futbolistas de Cruz Azul chocan entre ellas y Carter se queda sola para batir a la guardameta celeste.

El segundo tanto de la Fiera también viene de otro error en la defensiva de la Máquina y ahora Luciana García se encargó de aumentar la ventaja 0-2.

La reacción de Cruz Azul vino por conducto de Aerial Chaverín con potente disparo, imposible para la guardameta Natalia Acuña, quien no logró controlar el esférico.

Con el resultado León llega a 15 unidades y Cruz Azul se queda con 11.