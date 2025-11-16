    Liga MX Femenil

    ¡Técnico de Chivas femenil lanza dardo al América!

    El estratega Antonio Contreras asegura que la capital es Rojiblanca pese a eliminación de su equipo a manos del América.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video DT de Chivas femenil lanza dardo al América

    América pasó por encima de las Chivas en las Semifinales de la Liga MX Femenil al derrotar en dos ocasiones por marcador de 2-0 (global 4-0) y acceder a la Final en donde se medirán a Tigres, la próxima semana.

    Al final de la conferencia de prensa del club Guadalajara el técnico Antonio Contreras encendió los ánimos, a pesar del contundente triunfo, al señalar que la capital del país es Rojiblanca.

    PUBLICIDAD

    “Vamos a sacar el madrazo Antonio, repito la capital es Rojiblanca, eso sí con el máximo respeto a un club como el América”, declaró el técnico.

    El director técnico del América, Ángel Villacampa, le contestó y le dejó en claro su postura.

    Más sobre Liga MX Femenil

    1 min
    Angel Villacampa reconoce al cuerpo técnico del América Femenil

    Angel Villacampa reconoce al cuerpo técnico del América Femenil

    2:13
    DT de Chivas femenil lanza dardo al América

    DT de Chivas femenil lanza dardo al América

    1 min
    Así se jugará la Final de la Liga MX Femenil en su Torneo Apertura 2025

    Así se jugará la Final de la Liga MX Femenil en su Torneo Apertura 2025

    1 min
    América califica a la Final de Liga MX Femenil gracias a errores de Chivas

    América califica a la Final de Liga MX Femenil gracias a errores de Chivas

    9:36
    Resumen | América derrota a Chivas y avanza a la Final de la Liga MX

    Resumen | América derrota a Chivas y avanza a la Final de la Liga MX

    Relacionados:
    Liga MX FemenilChivas FemenilFutbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX