¡Técnico de Chivas femenil lanza dardo al América!
El estratega Antonio Contreras asegura que la capital es Rojiblanca pese a eliminación de su equipo a manos del América.
Por:
Baudelio García Espinosa.
Video DT de Chivas femenil lanza dardo al América
América pasó por encima de las Chivas en las Semifinales de la Liga MX Femenil al derrotar en dos ocasiones por marcador de 2-0 (global 4-0) y acceder a la Final en donde se medirán a Tigres, la próxima semana.
Al final de la conferencia de prensa del club Guadalajara el técnico Antonio Contreras encendió los ánimos, a pesar del contundente triunfo, al señalar que la capital del país es Rojiblanca.
“Vamos a sacar el madrazo Antonio, repito la capital es Rojiblanca, eso sí con el máximo respeto a un club como el América”, declaró el técnico.
El director técnico del América, Ángel Villacampa, le contestó y le dejó en claro su postura.
Relacionados: