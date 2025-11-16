América pasó por encima de las Chivas en las Semifinales de la Liga MX Femenil al derrotar en dos ocasiones por marcador de 2-0 (global 4-0) y acceder a la Final en donde se medirán a Tigres, la próxima semana.

Al final de la conferencia de prensa del club Guadalajara el técnico Antonio Contreras encendió los ánimos, a pesar del contundente triunfo, al señalar que la capital del país es Rojiblanca.

PUBLICIDAD

“Vamos a sacar el madrazo Antonio, repito la capital es Rojiblanca, eso sí con el máximo respeto a un club como el América”, declaró el técnico.