La Liga MX Femenil se encuentra en su fase de cuartos de final en el Torneo Apertura 2025 y tras la fase de grupos se dio a conocer el crecimiento que ha tenido en cuanto a audiencia se refiere.

El futbol femenil consiguió un récord con respecto al Apertura 2024, mismo que tenía la marca de más de 15 millones de espectadores.

Apertura 2025 - 20,535 millones.

Apertura 2024 – 15,766 millones.

Clausura 2024 – 12,839 millones.

Apertura 2023 – 10,487 millones.

Clausura 2025 – 10,487 millones.

Clausura 2023 – 7,225 millones.

Además, el Clásico Nacional entre América y Chivas de la Jornada 11 fue el partido más visto del torneo con 1.26 millones de televidentes.

Por otro lado, el promedio de audiencia por jornada durante el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil fue de 336.13 mil.

“Este crecimiento refleja el impacto de las diversas plataformas de transmisión, que incluyen televisión abierta, televisión de paga, streaming y FutFem Donde Sea, permitiendo que más personas se conecten con el futbol femenil”, se lee en el comunicado de la Liga MX Femenil.

El próximo fin de semana se conocerá a los cuatro equipos que disputarán las semifinales.