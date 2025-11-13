    Liga MX Femenil

    ¡Cruz Azul saca valioso empate ante Tigres en Liga MX Femenil!

    A pesar de fallar un penal, la Máquina logra empatar a un gol ante las Universitarias, en la Semifinal de Ida.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video Resumen | Cruz Azul viene de atrás y le empata a Tigres en Liga MX Femenil

    Cruz Azul de nueva cuenta sufre de más, pero logra sacar un valioso empate a un gol ante Tigres, en el partido de ida de las Semifinales de la Liga MX Femenil. La Máquina sigue sorprendiendo y ahora estuvo a punto de llevarse un mejor resultado, si es que no se falla un penal.

    El cuadro del técnico Diego Testas le compitió de tú a tú al cuadro Universitario, que tomó la ventaja en el marcador con gol de Barbara Olivieri, quien remató de cabeza para batir a la guardameta Celeste.

    En el segundo tiempo, una mano de Anika Rodríguez que fue revisada en el VAR, fue decretada penal y Daniela Calderón lo cobró mal y dejó escapar la oportunidad de empate.

    Los cambios en la dirección técnica de Cruz Azul funcionaron, porque minutos más adelante Blackwood se llevó la marca y metió centro que Ana García impactó de cabeza, para el 1-1.

    Los minutos transcurrieron y el marcador no se movió, todo quedó para el encuentro de vuelta, el próximo sábado en el Volcán, en otra misión complicada para las dirigidas por Diego Testas.

