Video Resumen | Cruz Azul viene de atrás y le empata a Tigres en Liga MX Femenil

Cruz Azul de nueva cuenta sufre de más, pero logra sacar un valioso empate a un gol ante Tigres, en el partido de ida de las Semifinales de la Liga MX Femenil. La Máquina sigue sorprendiendo y ahora estuvo a punto de llevarse un mejor resultado, si es que no se falla un penal.

El cuadro del técnico Diego Testas le compitió de tú a tú al cuadro Universitario, que tomó la ventaja en el marcador con gol de Barbara Olivieri, quien remató de cabeza para batir a la guardameta Celeste.

En el segundo tiempo, una mano de Anika Rodríguez que fue revisada en el VAR, fue decretada penal y Daniela Calderón lo cobró mal y dejó escapar la oportunidad de empate.

Los cambios en la dirección técnica de Cruz Azul funcionaron, porque minutos más adelante Blackwood se llevó la marca y metió centro que Ana García impactó de cabeza, para el 1-1.