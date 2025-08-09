Video Resumen | América sigue con paso perfecto en la Liga MX Femenil

Cuando jugadoras de América y Necaxa se alistaban para el inicio del partido de l a Jornada 5 de la Liga MX Femenil, unas abejas se hicieron presente en la cancha del estadio Victoria, lo que impidió el arranque del partido en la hora programada.

De inmediato el personal de mantenimiento del inmueble tomó cartas en el asunto, para alejar a los insectos y que el partido iniciara minutos después.

PUBLICIDAD

AMÉRICA DERROTA A CENTELLAS

En el ámbito deportivo, las Águilas sumaron otro triunfo más al derrotar 4-0 a Centellas, con par de goles de Scarlett Camberos. América, con el resultado, llegó a 15 unidades y encabeza la tabla general de la Liga MX Femenil.

A pesar de las abejas y una tormenta eléctrica que retrasó el partido en el complemento, las Águilas juegan en otro nivel, que pocos equipos lo pueden igualar o superar. En cinco partidos se mantienen invictas.