    Jugadores de América se reúnen con Max Verstappen horas después de empatar en Mazatlán

    Brian Rodríguez, héroe en el empate en Sinaloa, Alan Cervantes e Isra Reyes 'hicieron azulcrema' al tetracampeón del mundo de Fórmula 1.

    Fernando Vázquez.
    Brian Rodríguez, Israel Reyes y Alan Cervantes, jugadores del Club América, visitaron el Autódromo Hermanos Rodríguez para convivir con Max Verstappen, piloto de Red Bull y actual tetracampeón del mundo, todo de cara al Gran Premio de México 2025.

    Apenas horas después de que América igualara en su visita al Mazatlán dentro de la Liga MX, los referidos elementos se hicieron presentes en el recinto de la Magdalena Mixhuca para convivir con el excompañero de Checo Pérez.

    Ahí, los jugadores del América le hicieron una entrega de jersey especial a Max con el dorsal 1 y Verstappen en el dorsal, algo que el piloto neerlandés agradeció.

    Max Verstappen ya tenía cierta 'influencia' del Club América, dado que el mexicano Checo Pérez le había 'influido' su gusto futbolístico y su pasión por los colores azulcrema.

    Incluso el propio Checo Pérez dejó un mensaje importante al Club América en una entrevista exclusiva para N+ de cara al Gran Premio de México y en donde mostró su preocupación por el accionar del conjunto dirigido por André Jardine.

    Al menos ahora, Verstappen se vio feliz con el regalo especial que lo acredita ya como aficionado, al menos honorario, del conjunto de Coapa.

