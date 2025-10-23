Video Para romper el corazón: el inesperado mensaje de Checo Pérez al América

Checo Pérez, piloto de Cadillac que regresará la próxima temporada 2026 a la Fórmula 1, se tomó un tiempo para hablar del América, el equipo de sus amores dentro de la Liga MX y que se encuentra en una etapa crucial en el Torneo Apertura 2025 y en donde lucha incluso por el liderato.

En entrevista exclusiva con Danielle Dithurbide de N+, Pérez suspiró por las Águilas y confió en que las complicaciones que ha mostrado el conjunto dirigido por André Jardine para salir adelante en los últimos partidos.

"Ay el América, espero que sea solo un momento complicado que estamos pasando, pero que cerremos bien la Liguilla, que llegue el equipo bien preparado para otro campeonato", dijo Pérez.

Además, Checo Pérez confesó que tiene ya preparados los partidos a los que piensa asistir en el próximo Mundial 2026, si bien tendrá ya la agenda complicada debido a que competirá otra vez en la categoría reina del automovilismo.

"El Mundial va a estar increíble, ya tengo los partidos a los que seguramente voy a poder ir, tener un Mundial en casa es algo que creo que va a ser única vez. Y también la F1 lo quiero disfrutar la última vez".

CHECO PÉREZ RESPONDE A QUIENES LO LLAMAN 'VIEJO SABROSO'



Además, Sergio Pérez dio su sentir respecto al que es un popular apodo en su carrera: el 'Viejo sabroso', mismo que está desde que alcanzara el clímax de su carrera en Red Bull.

"Pregúntaselo a los que me lo pusieron. Bueno, pero te grito todo el tiempo, de todo, de todo, me gritan de todo, ya no sé qué, cada fin de semana me ponen un apodillo", dijo Pérez.