" Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora; siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje".

" Estoy muy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años".

A través de su cuenta de Instagram, el Canelo se dijo un ganador al poder estar a lado de su familia y contar con el apoyo, en todo momento, de Fernanda, su actual pareja.

"Y o ya gané porque tengo a mi familia conmigo y a millones de fans que nunca han dejado de apoyarme".

"Finalmente, gracias a Fernanda, mi esposa; por su paciencia y por no soltarme la mano en todo este proceso. ¡Viva México, Cabrones!".

Ante sus conmovedoras, pero sólidas palabras cargadas de humildad y profesionalismo, hubo respuestas de apoyo de sus seguidores, sin embargo, hubo una que destacó entre todas las demás, la de Sergio 'Checo' Perez, quien dijo sentirse orgulloso de su compatriota.