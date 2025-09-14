    Boxeo

    Sergio 'Checo' Pérez manda mensaje a Saúl 'Canelo' Álvarez

    El piloto mexicano de Fórmula Uno muestra su admiración al boxeador al que llama todo un profesional tras su derrota ante Crawford.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Checo' Pérez al Canelo: "Muy orgulloso de ti"

    Luego de una inesperada derrota ante Terence Crawford, en la que perdió todos sus títulos de Supermediano, Saúl Álvarez aceptó con humildad su derrota, al tiempo de decirse orgulloso de su trayectoria y agradecido con su equipo.

    " Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora; siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje".

    " Estoy muy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años".

    A través de su cuenta de Instagram, el Canelo se dijo un ganador al poder estar a lado de su familia y contar con el apoyo, en todo momento, de Fernanda, su actual pareja.

    "Y o ya gané porque tengo a mi familia conmigo y a millones de fans que nunca han dejado de apoyarme".

    "Finalmente, gracias a Fernanda, mi esposa; por su paciencia y por no soltarme la mano en todo este proceso. ¡Viva México, Cabrones!".

    Ante sus conmovedoras, pero sólidas palabras cargadas de humildad y profesionalismo, hubo respuestas de apoyo de sus seguidores, sin embargo, hubo una que destacó entre todas las demás, la de Sergio 'Checo' Perez, quien dijo sentirse orgulloso de su compatriota.

    "Bravo Canelo! Que manera de comportarte, como todo un profesional! Muy orgulloso de ti!", respondió el piloto mexicano de Fórmula 1.

