Jake Paul y Anthony Joshua anuncian combate oficial en Miami en diciembre

Jake Paul y Anthony Joshua oficializaron un combate de peso pesado que se celebrará el 19 de diciembre en Miami, en el Kaseya Center, en un evento que será transmitido en directo por Netflix bajo el nombre 'Judgement Day'.

La pelea reemplaza el duelo que Paul tenía previsto ante Gervonta Davis, cancelado la semana pasada.

El combate tendrá carácter profesional y quedará registrado en los récords oficiales de ambos. Joshua llega con una marca de 28-4 y un historial que incluye títulos unificados de peso pesado y una medalla de oro olímpica. Será el primer combate del británico en Estados Unidos desde su derrota ante el mexicano Andy Ruiz en 2019.

Paul, con registro de 12-1, continúa su ascenso en el boxeo tras debutar en 2018 y generar amplia audiencia en su presentación frente a Mike Tyson en 2024.

Ambos pugilistas participarán este viernes en la primera conferencia de prensa en Miami. Según fuentes cercanas a la organización, cada boxeador percibirá una bolsa millonaria en una contienda cerrada de forma acelerada y que coincide con el plan de regreso competitivo de Joshua.