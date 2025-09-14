Terence Crawford derrotó por decisión unánime a Canelo Álvarez para despojarlo de todos los títulos de las 168 libras y convertirse en el primer boxeador que ha barrido con tres divisiones conquistando todos los cinturones (superligero, wélter y supermediano) en la era de los cuatro organismos.

La pelea tardó cuatro asaltos en 'explotar' tras 9 minutos de estudio y mucha cautela por parte del campeón y el retador.

Crawford salió disparado de su esquina tras las indicaciones de su entrenador de aumentar su volumen de golpes para meter presión a Canelo y a los jueces.

El nacido en Omaha presumió su velocidad por primera vez en la pelea y logró conectar varias combinaciones al campeón. Canelo respondió con la misma dosis en el siguiente asalto, pero no con el mismo efecto en el público.

A partir del séptimo round, Canelo empezó a mostrar señales de cansancio mientras que Crawford continuó trabajando al cuerpo y presumiendo su rapidez en el centro del cuadrilátero y al momento de salir contra las cuerdas.

La recta final de la contienda fue complicada para el campeón absoluto, ya que el juego de piernas y el poder en las manos disminuyó considerablemente.

El noveno round fue el peor para Canelo, quien fue recibido tras el campanazo con una ráfaga de Crawford que reanimó a todo el estadio.