    Diana Fernández se ‘baila’ a la Bikina Rodríguez en Box Televisa

    ‘Bonita’ Fernández gana por decisión unánime a Nayeli Rodríguez en el combate estelar desde Ciudad Juárez; Miguel Esparza también por decisión.

    Baudelio García Espinosa.
    Video Resumen | Diana Fernández se ‘baila’ a la Bikina Rodríguez

    Diana Fernández salío con el brazo en alto al derrotar por decisión unánime a Nayeli Rodríguez y conquistar el cinturón plata del CMB en el peso mosca.

    Combate que comenzó a todo vapor en la función estelar de guantes rosas, en cuando sonó la campana las pugilistas comenzaron con el intercambio de metralla, los mejores golpes por parte de la ‘Bonita’.

    La Bikina Rodríguez marcó diferencia al inicio sobre la ‘Bonita’ Fernández, aunque la mexicana reaccionó a tiempo con buenos golpes al rostro y la humanidad de la estadounidense.

    En el sexto round se vieron buenas combinaciones por parte de ambas pugilistas, al grado de levantar de sus asientos a los aficionados que se dieron cita en Ciudad Juárez, que registró buena entrada para ver a sus boxeadores.

    En el séptimo asalto un corte en la ceja izquierda de Nayeli Rodríguez, producto de un cabezazo, nulificó a la Bikina, que intentaba seguir boxeando a pesar del intenso sangrado.

    Al final de los 10 asaltos, la Bonita fue labrando su triunfo con mejores argumentos boxísticos, el triunfo inobjetable en las tarjetas de los jueces y en los analistas de Box Televisa.

    Polémico triunfo del ‘Fantástico’ Esparza sobre el ‘Cuchis’ Andrade

    Combate complejo entre Miguel Esparza ante Diego Andrade, porque no hubo un claro vencedor, por momentos el ‘Fantástico’ y en otros el ‘Chuchis’, sin embargo, al final de los ocho asaltos el triunfo por decisión unánime fue para el de casa el ‘Fantástico’, pesando más la localía, que lo visto arriba del ring.

    Quizá el empate habría sido lo más acertado a lo visto por las tarjetas en Box Televisa. Si Miguel Esparza quiere combates de mayor jerarquía debe mejorar en todo, golpeo, entrega y sobre todo preparación.

    Video Resumen | Polémico triunfo del 'Fantástico' Esparza en Box Televisa

