Saúl Álvarez dispuesto a una revancha tras perder en la Canelo vs. Crawford
El boxeador mexicano habló sin miedo tras ser despojado de sus títulos de 168 libras en el Allegiant Stadium frente a Terence Crawford.
Luego de ser despojado de todos los títulos de las 168 libras, Saúl ‘Canelo’ Álvarez se proclamó un ganador, pero no como una rebeldía contra la decisión unánime que dio como ganador de la pelea a Terence Crawford la noche de este sábado en Las Vegas.
Canelo habló después de la derrota en el Allegiant Stadium, agradeció a sus fans que lo apoyaron en todo momento, pero también por contar con el respaldo de su familia para afrontar nuevos retos en su carrera boxística, de la cual todo parece no contempla pronto el retiro.
“Quiero dar gracias a toda la gente que vino a apoyarme como siempre, muchísimas gracias. Decirles que una derrota no me define, al estar aquí yo ya gané, solo quiero decir que ya gané porque tengo mi familia, en lo profesional he hecho muchísimas cosas.
“Entrené muy bien, todo mi respeto para Crawford, hice lo que tenía que hacer. Estoy para tomar riesgos, a ponerme a prueba y aquí seguiré”, indicó ‘Canelo’ Álvarez la noche de este sábado 13 de septiembre en su segunda pelea en lo que va del año.
CANELO NO DESCARTA UNA REVANCHA CON TERENCE CRAWFORD
Pese al cierre dramático, Canelo no logró reponerse de la contienda y perdió los títulos de 168 libras ante el estadounidense, de quien dijo no descarta la revancha, pues se considera un deportista que le gusta afrontar los retos.
“Me siento grandioso, si lo volvemos a hacer sería grande, vamos otra vez, la acepto. Mi legado ya ha sido grande y he tomado los riesgos que he querido. Me siento fuerte, me siento bien, pero fue un gran peleador y le doy todo el crédito, me siento bien, me siento fuerte como siempre”, indicó Saúl Álvarez.
Pese a la derrota, Canelo se mostró eufórico y concluyó sus declaraciones desde el Allegiant Stadium de Las Vegas con un: “¡Qué viva México cabrones, ánimo!” para retirarse sin entrar en controversias por la decisión unánime a favor de Crawford.