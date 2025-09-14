Video Canelo habla frente a todo el estadio tras perder y se hace viral en segundos

Canelo habló después de la derrota en el Allegiant Stadium, agradeció a sus fans que lo apoyaron en todo momento, pero también por contar con el respaldo de su familia para afrontar nuevos retos en su carrera boxística, de la cual todo parece no contempla pronto el retiro.

PUBLICIDAD

“Quiero dar gracias a toda la gente que vino a apoyarme como siempre, muchísimas gracias. Decirles que una derrota no me define, al estar aquí yo ya gané, solo quiero decir que ya gané porque tengo mi familia, en lo profesional he hecho muchísimas cosas.

“Entrené muy bien, todo mi respeto para Crawford, hice lo que tenía que hacer. Estoy para tomar riesgos, a ponerme a prueba y aquí seguiré”, indicó ‘Canelo’ Álvarez la noche de este sábado 13 de septiembre en su segunda pelea en lo que va del año.

CANELO NO DESCARTA UNA REVANCHA CON TERENCE CRAWFORD

Pese al cierre dramático, Canelo no logró reponerse de la contienda y perdió los títulos de 168 libras ante el estadounidense, de quien dijo no descarta la revancha, pues se considera un deportista que le gusta afrontar los retos.

“Me siento grandioso, si lo volvemos a hacer sería grande, vamos otra vez, la acepto. Mi legado ya ha sido grande y he tomado los riesgos que he querido. Me siento fuerte, me siento bien, pero fue un gran peleador y le doy todo el crédito, me siento bien, me siento fuerte como siempre”, indicó Saúl Álvarez.