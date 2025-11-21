    Boxeo

    Papá de Benavidez le manda ‘gancho al hígado’ al ‘Canelo’

    El progenitor del pugilista asegura que Saúl Álvarez está ‘acabado', tras su derrota ante Terrence Crawford.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video ¡Imperdible! Papá de Benavidez le manda ‘gancho al hígado’ al ‘Canelo’

    El boxeador David Benavidez sube este fin de semana al ring para defender su título mundial del CMB de los semipesados ante Anthony Yarde, en Riad, Arabia Saudí. Durante la ceremonia de pesaje el padre de David se dio tiempo para hablar con los medios y le asestó ‘duro golpe’ a Saúl Álvarez, al señalar que está acabado, tras su derrota ante Terrence Crawford.

    Agregó que su hijo lo mandaría al hospital si es que finalmente se suben al ring para exponer algún cinturón. “Todos vimos que ‘Canelo’ está acabado, todos vimos a Crawford venciéndolo fácilmente. El tipo ha hecho mucho en el deporte, pero su cuerpo no quiere seguir más”, comentó el señor Benavidez.

    PUBLICIDAD

    El propio pugilista también le dedicó unas palabas al boxeador mexicano al señalar que le tiene miedo y que si decide no retirarse tendría que enfrentarlo a él o a peleadores como Bivol, pues nadie quiere verlo enfrentando a peleadores de menos peso.

    Benavidez también tuvo ‘ganchos’ para Dimitry Bivol, quien no quiere enfrentarlo, tal y como lo hizo ‘Canelo’, aunque consideró que el ruso tiene más palabra que el mexicano.

    Más sobre Boxeo

    1 min
    Julio César Chávez Jr. anuncia próxima pelea en México en enero de 2026

    Julio César Chávez Jr. anuncia próxima pelea en México en enero de 2026

    1 min
    Jake Paul y Anthony Joshua anuncian combate oficial en Miami en diciembre

    Jake Paul y Anthony Joshua anuncian combate oficial en Miami en diciembre

    1 min
    ¡Nocaut fulminante del ‘Pichi’ Salgado en Box Televisa!

    ¡Nocaut fulminante del ‘Pichi’ Salgado en Box Televisa!

    1 min
    ¡Noche de polémica en Box Televisa! Empate que deja sabor amargo

    ¡Noche de polémica en Box Televisa! Empate que deja sabor amargo

    4 min
    Julio César Chávez confiesa amistad con bandas criminales y son “finísimas” personas

    Julio César Chávez confiesa amistad con bandas criminales y son “finísimas” personas

    Relacionados:
    BoxeoDavid BenavidezSaúl 'Canelo' Álvarez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bajo un volcán
    La noche eterna del Baby'O
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX