Video ¡Imperdible! Papá de Benavidez le manda ‘gancho al hígado’ al ‘Canelo’

El boxeador David Benavidez sube este fin de semana al ring para defender su título mundial del CMB de los semipesados ante Anthony Yarde, en Riad, Arabia Saudí. Durante la ceremonia de pesaje el padre de David se dio tiempo para hablar con los medios y le asestó ‘duro golpe’ a Saúl Álvarez, al señalar que está acabado, tras su derrota ante Terrence Crawford.

Agregó que su hijo lo mandaría al hospital si es que finalmente se suben al ring para exponer algún cinturón. “Todos vimos que ‘Canelo’ está acabado, todos vimos a Crawford venciéndolo fácilmente. El tipo ha hecho mucho en el deporte, pero su cuerpo no quiere seguir más”, comentó el señor Benavidez.

El propio pugilista también le dedicó unas palabas al boxeador mexicano al señalar que le tiene miedo y que si decide no retirarse tendría que enfrentarlo a él o a peleadores como Bivol, pues nadie quiere verlo enfrentando a peleadores de menos peso.