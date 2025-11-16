    Boxeo

    Ricardo Salgado viene de atrás y noquea en dos rounds a Luis 'Kiko' Guzmán en el combate estelar desde Cancún.

    Baudelio García Espinosa.
    Desde el sonar de la campana Ricardo Salgado y Luis Guzmán salieron con todo, como si no hubiera un mañana, soltando golpes a diestra y siniestra, por esa razón el ‘Pichi’ se fue a la lona en dos ocasiones, en el primer asalto.

    Para el segundo, la situación se revirtió y ahora el castigado fue ‘Kiko’ quien visitó la superficie también en dos ocasiones, pero en esta ya no se pudo levantar, tras fulminante combinación de golpes al rostro, en una pelea que puso a todos los presente al borde de sus respectivas butacas. Nocaut en dos asaltos, para Ricardo Salgado.

    Empate que no deja contento a nadie

    En el combate preliminar entre Javid ‘Gallo Giro’ en contra del Ramón ‘Donas’ Montes dejó un sabor amargo entre los aficionados y los pugilistas, tras 10 asaltos, los jueces decretaron empate.

    Poco boxeo limpio fue el que se vivió entre Ramírez y Montes, los pugilistas no entregaron los mejores argumentos boxísticos arriba del ring, incluso el tercero en la superficie tuvo que intervenir en varias ocasiones para advertirles de los golpes prohibidos en zonas blandas y en la nuca.

    El ‘Donas’ se llevó su recuerdito en el pómulo, pero fue en el noveno asalto cuando el combate dio un giro al asestarle un cruzado que mandó a la lona al ‘Gallo Giro’, que lo puso en serios predicamentos. La campana lo salvó.

    El empate dejó poco satisfechos a los pugilistas, por lo que de inmediato se pactó una revancha, con fecha por confirmar.

    Video Resumen | Empate que no deja contentos a nadie en Box Televisa

