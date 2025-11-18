    Julio César Chávez Jr.

    Julio César Chávez Jr. anuncia próxima pelea en México en enero de 2026

    El boxeador mantiene en vilo su futuro legal con la ley en México.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Chávez Jr. hace anuncio oficial en pleno caso con la ley en México

    Tres meses después de su detención y deportación, Julio César Chávez Jr. hizo oficial su próxima pelea profesional mientras se define su caso por su supuesto vínculo con la delincuencia organizada en México.

    El lunes por la tarde, el gobernador del Estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, hizo oficial la próxima contienda del Junior al organizar una rueda de prensa donde también estuvo presente el gran Julio César Chávez.

    "¡El 2026 lo empezamos con todo! Esta tarde presentamos una pelea de talla internacional que pondrá a vibrar a San Luis Potosí.

    "Julio César Chávez Jr. se enfrentará al argentino Ángel Julián Sacco en un combate que simplemente no se pueden perder, vayan apartando la fecha para el 24 de enero de 2026", comunicó el político en sus redes sociales.

    Chávez Jr. subirá al ring siete meses después de su decepcionante velada ante Jake Paul, semanas antes de que fuera detenido por autoridades migratorias en Estados Unidos y deportado a México por la orden de aprehensión en su contra.

