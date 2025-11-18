Video Chávez Jr. hace anuncio oficial en pleno caso con la ley en México

El lunes por la tarde, el gobernador del Estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, hizo oficial la próxima contienda del Junior al organizar una rueda de prensa donde también estuvo presente el gran Julio César Chávez.

PUBLICIDAD

"¡El 2026 lo empezamos con todo! Esta tarde presentamos una pelea de talla internacional que pondrá a vibrar a San Luis Potosí.

"Julio César Chávez Jr. se enfrentará al argentino Ángel Julián Sacco en un combate que simplemente no se pueden perder, vayan apartando la fecha para el 24 de enero de 2026", comunicó el político en sus redes sociales.