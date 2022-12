'Canelo' Álvarez, interesado en pelear contra John Ryder en Londres para 2023

“Sería interesante una pelea con él en Londres, ¿no? Porque él es de ahí, sería un choque muy grande. Pero la verdad es que ahorita yo no he hablado ni me he puesto a negociar. Estoy enfocado en la rehabilitación de mi mano y ver cómo me siento en enero, ver qué es lo que me dice el doctor. Veremos si es Ryder o cualquier otro oponente, no me importa", mencionó el tapatío recientemente en una conferencia de prensa.