    Boxeo

    Canelo Álvarez vuelve a golpear y así lo demuestra con un revelador video

    Unas imágenes entrenando marcan el primer gesto público del boxeador rumbo a su regreso competitivo.

    Por:Jaime Bernal
    add
    Síguenos en Google
    Video Canelo Álvarez está de regreso y así lo demuestra un revelador video

    El regreso de Saúl 'Canelo' Álvarez comenzó con una imagen. Un video breve, sin anuncios formales ni fechas confirmadas, bastó para reactivar el pulso del boxeo internacional.

    Tras meses de silencio y recuperación, el mexicano volvió a mostrarse lanzando golpes, marcando así el primer gesto público de su retorno al ring. En las imágenes Canelo aparece entrenando en la azotea de un centro de alto rendimiento en Guadalajara en lo que representa su primera sesión visible desde la cirugía de codo a la que fue sometido en octubre, dejando ver que la rehabilitación avanza y el proceso competitivo ya está en marcha.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Boxeo

    Canelo da lujoso regalo a su hija Emily Cinnamon en Navidad
    1 mins

    Canelo da lujoso regalo a su hija Emily Cinnamon en Navidad

    Boxeo
    Así quedó el rostro de Jake Paul tras su pelea ante Anthony Joshua
    1 mins

    Así quedó el rostro de Jake Paul tras su pelea ante Anthony Joshua

    Boxeo
    ¡Canelo Álvarez se quita la máscara en Guadalajara!
    1:24

    ¡Canelo Álvarez se quita la máscara en Guadalajara!

    Boxeo
    Jake Paul y Anthony Joshua, suspendidos tras su combate en Miami
    1 mins

    Jake Paul y Anthony Joshua, suspendidos tras su combate en Miami

    Boxeo
    ¡Gana el box! Anthony Joshua noquea a Jake Paul
    1 mins

    ¡Gana el box! Anthony Joshua noquea a Jake Paul

    Boxeo
    Terence Crawford anuncia su retiro invicto y tras triunfo ante Canelo Álvarez
    2 mins

    Terence Crawford anuncia su retiro invicto y tras triunfo ante Canelo Álvarez

    Boxeo
    ¡México tiene nuevo campeón mundial de boxeo! 'Chapulín Salas noquea a Ngxeke
    2 mins

    ¡México tiene nuevo campeón mundial de boxeo! 'Chapulín Salas noquea a Ngxeke

    Boxeo
    Promesa del boxeo mexicano muere atacado por un familiar a machetazos
    1 mins

    Promesa del boxeo mexicano muere atacado por un familiar a machetazos

    Boxeo
    El CMB desconoce a Terence Crawford como campeón supermediano
    2 mins

    El CMB desconoce a Terence Crawford como campeón supermediano

    Boxeo
    ¿Cómo queda el ranking libra por libra tras ausencia de Canelo Álvarez?
    17 fotos

    ¿Cómo queda el ranking libra por libra tras ausencia de Canelo Álvarez?

    Boxeo

    La derrota ante Terence Crawford había dejado interrogantes deportivos y simbólicos. No solo significó la pérdida del estatus de campeón indiscutido, sino también una pausa obligada para evaluar el futuro.

    Desde 2021, Álvarez no logra una victoria por nocaut, y sus apuestas de mayor riesgo ante Dmitry Bivol y el propio Crawford redujeron su margen de error.

    El video confirma que el cuerpo vuelve a responder, aunque el calendario aún es incierto. Todo indica que septiembre sería la ventana más viable para su regreso, lo cual descartaría su tradicional cita de mayo.

    El interrogante ahora pasa por el rival. Sin Crawford en escena, nombres como David Benavidez o Hamzah Sheeraz emergen como desafíos posibles. Así las cosas el regreso de Canelo, oficialmente, ya empezó.

    Relacionados:
    Boxeo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Toros Neza
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX