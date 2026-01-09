Boxeo Canelo Álvarez vuelve a golpear y así lo demuestra con un revelador video Unas imágenes entrenando marcan el primer gesto público del boxeador rumbo a su regreso competitivo.

El regreso de Saúl 'Canelo' Álvarez comenzó con una imagen. Un video breve, sin anuncios formales ni fechas confirmadas, bastó para reactivar el pulso del boxeo internacional.

Tras meses de silencio y recuperación, el mexicano volvió a mostrarse lanzando golpes, marcando así el primer gesto público de su retorno al ring. En las imágenes Canelo aparece entrenando en la azotea de un centro de alto rendimiento en Guadalajara en lo que representa su primera sesión visible desde la cirugía de codo a la que fue sometido en octubre, dejando ver que la rehabilitación avanza y el proceso competitivo ya está en marcha.

La derrota ante Terence Crawford había dejado interrogantes deportivos y simbólicos. No solo significó la pérdida del estatus de campeón indiscutido, sino también una pausa obligada para evaluar el futuro.

Desde 2021, Álvarez no logra una victoria por nocaut, y sus apuestas de mayor riesgo ante Dmitry Bivol y el propio Crawford redujeron su margen de error.

El video confirma que el cuerpo vuelve a responder, aunque el calendario aún es incierto. Todo indica que septiembre sería la ventana más viable para su regreso, lo cual descartaría su tradicional cita de mayo.