Ryan García manda advertencia a Gervonta Davis: "Lo voy a noquear"

"Yo mismo lo sé, cuando golpeo a las personas con ciertos golpes, muchas veces se lastiman. No espero que Tank sea diferente. Un humano solo no puede soportar tanta presión en la cabeza. Espero noquearlo. Es importante porque no hemos tenido dos peleadores jóvenes, en su mejor momento e invictos en mucho tiempo. Así que este es mi corazón, esto es de lo que estoy hecho. Siempre quise hacer estas cosas, estos grandes eventos”, destacó.