Julio César Chávez Jr. rompió el silencio tras ser detenido y acusado de delincuencia organizada, y reiteró que es inocente de todo lo que se le acusa.

En entrevista con Carlos Aguilar para TUDN, el hijo de la leyenda contó lo que vivió durante su detención luego de la pelea que sostuvo días antes contra Jake Paul.

“Estoy vinculado a proceso… estamos en manos de las autoridades… a mí me se me dijo que yo tenía que firmar cada mes y yo podía salir del país o boxear, siempre y cuando pues haya un permiso de hacerlo de buena manera”

“Fue un shock para mí, yo jamás me esperaba que me detuvieran… me salía a pasar en el patín y a la segunda vuelta llegaron cinco patrullas. Cuando recién me detuvieron, ahí en California me llevaron a una a una cárcel algo provisional, ahí llenan el papeleo porque te detuvieron y todo y yo dije “me van a deportar, mándeme con mi papá, pero no, ahí empezó la travesía”

“Sí, claro (soy inocente) yo no soy este traficante, Y en Culiacán y todo el mundo lo sabe. Golpear gente para para un cartel o esas cosas yo no, gracias a Dios no he tenido la necesidad"

“Tuve muchos problemas personales, no lo quiero decir así, pero me volví loco por un momento e hice muchas cosas y a pesar de eso nada malo”, dijo Chávez Jr.

De igual forma, Julio César Chávez Jr. agredeció el apoyo de sus padres y les pidió perdón por lo que ha pasado en su vida.

“ Yo quiero mucho a mi papá y a mi mamá, les agradezco la verdad que me hayan apoyado y que me disculpen siempre he sido buen hijo, un buen amigo y un buen padre. Tengo muchos errores, por supuesto, pero nunca he sido una persona mala”, agregó el boxeador.