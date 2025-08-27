    Julio César Chávez Jr.

    Julio César Chávez tiene un emotivo reencuentro con su hijo

    El excampeón mexicano sorprendió a Chávez Jr en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video El emotivo reencuentro de Julio César Chávez con su hijo

    Después de obtener libertad condicional, Julio Chávez Jr. tuvo un emotivo reencuentro con su padre en un gimnasio de la ciudad de Hermosillo, Sonora, donde el hijo de la leyenda retomó sus entrenamientos.

    A través de un video publicado en redes sociales se puede apreciar el momento en el que J ulio César Chávez sorprende a su hijo quien lo recibió con un beso para después darse un gran abrazo e intercambiar algunas palabras.

    PUBLICIDAD

    Tras la acusación de posibles vinculo de Chávez Jr. con el crimen organizado, e l excampeón mexicano ha señalado que confía plenamente en la inocencia de su hijo.

    EL TIEMPO QUE ESTARÍA PRESO CHÁVEZ JR SI ES ENCONTRADO CULPABLE

    Julio César Chávez se encuentra en libertad condicional durante un plazo de t res meses donde se realizarán investigaciones pertinentes tras ser acusado de vínculos con el crimen organizado.

    Y ante esto el abogado dio a conocer los años de cárcel que le darían al boxeador en caso de ser culpable.

    "La pena máxima que él podría alcanzar potencialmente, solo si esto se va a acusación en tres meses y si es condenado, ahora solo son indicios, pero si eso sucediera, la pena oscila en un mínimo de 4 a un máximo de 8 años", aseguró.

    Video ¡Regreso explosivo! Chávez Jr. reaparece tras la polémica y se pone los guantes

    Más sobre Julio César Chávez Jr.

    1:16
    El emotivo reencuentre de Julio César Chávez con su hijo

    El emotivo reencuentre de Julio César Chávez con su hijo

    1 min
    Julio César Chávez Jr. reaparece y se pone los guantes

    Julio César Chávez Jr. reaparece y se pone los guantes

    1 min
    ¿Cuánto años de cárcel podría obtener Chávez Jr. si es encontrado culpable?

    ¿Cuánto años de cárcel podría obtener Chávez Jr. si es encontrado culpable?

    1:17
    ¡Siguen los problemas para el hijo de la leyenda de Julio César Chávez!

    ¡Siguen los problemas para el hijo de la leyenda de Julio César Chávez!

    1 min
    ¡Siguen los problemas para el hijo de la leyenda de Julio César Chávez!

    ¡Siguen los problemas para el hijo de la leyenda de Julio César Chávez!

    Relacionados:
    Julio César Chávez Jr.Julio César ChávezBoxeo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD