Video El emotivo reencuentro de Julio César Chávez con su hijo

Después de obtener libertad condicional, Julio Chávez Jr. tuvo un emotivo reencuentro con su padre en un gimnasio de la ciudad de Hermosillo, Sonora, donde el hijo de la leyenda retomó sus entrenamientos.

A través de un video publicado en redes sociales se puede apreciar el momento en el que J ulio César Chávez sorprende a su hijo quien lo recibió con un beso para después darse un gran abrazo e intercambiar algunas palabras.

Tras la acusación de posibles vinculo de Chávez Jr. con el crimen organizado, e l excampeón mexicano ha señalado que confía plenamente en la inocencia de su hijo.

EL TIEMPO QUE ESTARÍA PRESO CHÁVEZ JR SI ES ENCONTRADO CULPABLE

Julio César Chávez se encuentra en libertad condicional durante un plazo de t res meses donde se realizarán investigaciones pertinentes tras ser acusado de vínculos con el crimen organizado.

Y ante esto el abogado dio a conocer los años de cárcel que le darían al boxeador en caso de ser culpable.

"La pena máxima que él podría alcanzar potencialmente, solo si esto se va a acusación en tres meses y si es condenado, ahora solo son indicios, pero si eso sucediera, la pena oscila en un mínimo de 4 a un máximo de 8 años", aseguró.