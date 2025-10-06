Video "Me hubiera muerto", la cruda revelación de Chávez Jr y sus adicciones

Julio César Chávez habló de su detención por el ICE y su deportación a México en exclusiva para TUDN con Carlos 'Zar' Aguilar.

El boxeador mexicano defendió su inocencia de las acusaciones que tiene por el gobierno mexicano y que derivó que el gobierno de Estados Unidos lo sacara del país y cancelara su Visa.

" Sí claro (inocente), yo no soy traficante, en Culiacán todo mundo lo sabe, fíjate cuántas personas ha habido en cualquier ámbito que tienen, ¿no crees que me hubieran mencionado? Que Julio hizo esto o el otro, ni existe una persona que diga que Julio ha trabajado en algo que sea diferente al boxeo".

EL INFIERNO DE LAS DROGAS PARA JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR



Julio César Chávez Jr. aceptó el tema de las adicciones de las drogas que casi lo llevaron a la muerte, pero aseguró que de no ser por el boxeo, hubiera pasado.

"Hubo parte de mi vida que fue pública, que tuvo muchos problemas personales, que... no quiero decir así, pero me volví loco e hice muchas cosas, que a pesar de eso, nada malo. Cosas que no se ven bien para los niños, para las personas adultas, para la gente que me sigue del box, porque estuvo en adicciones que no me gusta hablar mucho del tema, estuve en eso, salí de un infierno que te aseguro que si no he hubiera vuelto a pelear, me hubiera muerto".

El pugilista aseguró estar completamente renovado y comentó que buscará seguir en activo algunos años más, pero sobre todo mantenerse limpio.

"Esas son consecuencias de agrandado, de tontadas en las redes sociales, pero andaba loco. Alguien que trabaja o que digan que es un 'jefe', no va andar peleando con Jake Paul o lo va agarrar el ICE solo y lo van a traer a México, si fuera alguien no me mandan, me llevan, hay algo ahí, la ley se debe respetar.

"Esperemos que se me haga justicia en el aspecto que se me deje seguir boxeando, quiero seguir limpio y ser buen ejemplo, ya soy más grande, puede que me queden unos años, pero me gustaría hacerlo sano y que la gente vea que ha sido un milagro".