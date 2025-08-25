Video Retiro obligado: Los años que podría pasar Chávez Jr. en la cárcel

El abogado de Julio César Chávez Jr. dio un estimado de la sentencia que podría alcanzar el boxeador en caso de que fuera encontrado culpable por los cargos que lo vinculan al crimen organizado.

Luego de que Chávez Jr. fuera vinculado a proceso, es decir, el inicio de un procedimiento que podría derivar en una sentecia para el excampeón mundial o la liberación total por falta de pruebas, el abogado Rubén Fernando Benítez, dio detalles del caso.

"Aquí tenemos un tema muy, pero muy grave. Tenemos una Fiscalía Federal que atribuye participación en una organización peligrosísima con base en anécdotas", sentanció la defensa del púgil de 39 años.

"La pena máxima que él podría alcanzar potencialmente, solo si esto se va a acusación en tres meses y si es condenado, ahora solo son indicios, pero si eso sucediera, la pena oscila en un mínimo de 4 a un máximo de 8 años", aclaró.