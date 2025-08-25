    Julio César Chávez Jr.

    ¿Cuánto años de cárcel podría obtener Chávez Jr. si es encontrado culpable?

    El abogado del boxeador rompió el silencio tras la vinculación a proceso de su cliente.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Retiro obligado: Los años que podría pasar Chávez Jr. en la cárcel

    El abogado de Julio César Chávez Jr. dio un estimado de la sentencia que podría alcanzar el boxeador en caso de que fuera encontrado culpable por los cargos que lo vinculan al crimen organizado.

    Luego de que Chávez Jr. fuera vinculado a proceso, es decir, el inicio de un procedimiento que podría derivar en una sentecia para el excampeón mundial o la liberación total por falta de pruebas, el abogado Rubén Fernando Benítez, dio detalles del caso.

    PUBLICIDAD

    "Aquí tenemos un tema muy, pero muy grave. Tenemos una Fiscalía Federal que atribuye participación en una organización peligrosísima con base en anécdotas", sentanció la defensa del púgil de 39 años.

    "La pena máxima que él podría alcanzar potencialmente, solo si esto se va a acusación en tres meses y si es condenado, ahora solo son indicios, pero si eso sucediera, la pena oscila en un mínimo de 4 a un máximo de 8 años", aclaró.

    Chávez Jr. salió del Centro Federal de Readaptación Social de Hermosillo bajo libertad condicional durante un plazo de tres meses en los que se realizará la investigación complementaria de su caso.

    Más sobre Julio César Chávez Jr.

    1:17
    ¡Siguen los problemas para el hijo de la leyenda de Julio César Chávez!

    ¡Siguen los problemas para el hijo de la leyenda de Julio César Chávez!

    1 min
    ¡Siguen los problemas para el hijo de la leyenda de Julio César Chávez!

    ¡Siguen los problemas para el hijo de la leyenda de Julio César Chávez!

    1 min
    Chávez Jr. gana amparo para poder comunicarse mientras está en la cárcel

    Chávez Jr. gana amparo para poder comunicarse mientras está en la cárcel

    1:20
    Filtran primeras imágenes del encarcelamiento de Julio César Chávez Jr

    Filtran primeras imágenes del encarcelamiento de Julio César Chávez Jr

    1 min
    Julio César Chávez Jr en prisión: Así fue deportado a México

    Julio César Chávez Jr en prisión: Así fue deportado a México

    Relacionados:
    Julio César Chávez Jr.Boxeo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD