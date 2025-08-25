Video ¡Regreso explosivo! Chávez Jr. reaparece tras la polémica y se pone los guantes

Julio César Chávez Jr. reapareció en los entrenamientos luego de que fuera puesto en libertad condicional tras ser vinculado por presunta delincuencia organizada.

A través de redes sociales circuló un video donde se puede ver al hijo de la leyenda retomar el boxeo en el gimnasio Coliseo Boxing Club de Hermosillo, Sonora, donde realizó ejercicios de golpeo y de sombra.

Tras su reaparición en los entrenamientos, Chávez Jr. recibió el apoyo de varios seguidores del pugilista que aplaudieron el regresó del mexicano.

Chávez Carrasco tendrá libertad condicional durante un plazo de tres meses, en los que se realizará la investigación complementaria de su caso.

La última pelea que tuvo Julio César Chávez Jr. fue en el pasado mes de junio donde perdió por decisión unánime ante el polémico Jake Paul en Anaheim, California.