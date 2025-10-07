Video La impensable confesión de Chávez Jr. sobre la reciente pelea de Canelo

Julio César Chávez Jr. dejó ver su sentir sobre la reciente pelea de Canelo Álvarez ante Terence Crawford y sus palabras sorprendieron a más de uno por la rivalidad que en su momento dividió a los fanáticos del boxeo en México.

En entrevista exclusiva con 'El Zar' Aguilar, para TUDN, Chávez Jr. dedicó estas palabras para su compatriota.

PUBLICIDAD

"Canelo, ahora que perdió, estábamos hablando de ese tema, la verdad siempre hubo una rivalidad con él, pero me duele que pierda, la verdad, estoy orgulloso del Canelo porque en su momento de la pelea que hubo entre los dos qué bueno que Canelo se haya quedado con esa estafeta porque es el disciplinado, el que le ha echado muchas ganas".

DERROTA DE CANELO, NOCHE TRISTE PARA EL BOXEO MEXICANO

Chávez Jr. lamentó que el resultado de la pelea en Las Vegas ante Crawford haya sido adverso para Canelo y señaló a los fans mexicanos que celebraron su derrota.

" Es triste para el boxeo mexicano porque nos convenía que Canelo ganara (ante Crawford) para que hubiera más boxeo en México, pero es un gran campeón, hay que reconocerlo, una gran peleador, hay detalles ahí que todos sabemos que no le gusta mucho a las personas, ha hecho cosas increíbles, el dinero que está ganando.

"Orgulloso del Canelo que ponga en alto al boxeo mexicano y hasta vi que ahora estaban enojados con él, como que querían que perdiera porque cobra mucho y se da su paquete, pero es parte del boxeo… una revancha para que gane, una revancha".