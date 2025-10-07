Video ¿Chávez Jr. se retira? La condición que se pone para seguir boxeando

Julio César Chávez Jr. sabe que tras su pelea ante Jake Paul ha dejado muchas dudas, incluso en él mismo y que necesita a como dé lugar retomar el paso para continuar su carrera o si no le va bien en un próximo combate, de plano, pensar en el retiro.

El Hijo de la Leyenda, habló en exclusiva con Carlos 'El Zar' Aguilar para TUDN y expuso sus puntos acerca del combate contra el youtuber y también, una condición a sí mismo para mantenerse en los encordados.

"La verdad muchas dudas, Carlos. Ya creces, tienes más edad y pasa lo que pasas. La gente empieza a decir 'oye, escucha a Carlos Aguilar', ¿qué dice Carlos? ' Ya Julio está viejo y y ya se acabó'. También Faitelson, 'Julio, ya retírate Julio', cosas así. Pues a lo mejor tienen razón, pero es difícil.

"A veces no te van a dar el mérito, sobre todo ahora que peleé con Jake Paul todo el mundo piensa que este no es peleador me explico y me preguntan, 'oye, y te dejaste perder'. Pues no, no me dejé perder. Una vez lo hablábamos, ¿te acuerdas en Televisa?. Tienes razón, pero ni modo que no la agarre. ¿Qué otra pelea iba a agarrar?'", aseguró el pugilista.

Para continuar con lo que necesita para mantenerse activo en el boxeo o de una vez colgar los guantes para siempre.

"Peleé en 160 libras son 72 kilos, estamos peleando en casi 90 para que suban a 100 kilos (sobre Paul). Entonces un wey de 100 kilos. Tú sabes, es otro otro nivel del golpe. Entonces fue más que nada esa adaptación al no saber que los primeros rounds, la verdad, lo dejé perder, pero pienso que los rounds que peleé bien por ahí se me vio un poquito de destellos.

"Como te digo, pues vengo de un proceso. Esperemos que la que sigue. Un buen rival. Me vea bien. De una buena pelea para poder continuar, porque si vuelvo a pelear y entonces si pierdo y me veo mal. Pues hay que pensar en poder retirarse", finalizó.