Julio César Chávez confirmó que su hijo Julio César Chávez Jr. regresará pronto al ring en medio de su proceso judicial en México por supuestos vínculos con la delincuencia organizada.

En declaraciones para diferentes medios, la leyenda del boxeo mexicano confirmó que Chávez Jr. se encuentra preparándose para dos peleas próximas, una en diciembre y que además buscarán nuevamente una oportunidad de título mundial.

"Mi hijo lleva un proceso de rehabilitación, mi hijo ya lleva un año y cuatro meses limpio, él sabe lo que tiene que hacer. Vamos a ver cómo está la cosa, pero Julio está muy bien, se está preparando en Tijuana.

"Para allá vamos (por una oportunidad de título mundial), primero dios, porque cuando peleó con Jake Paul la verdad era para que mi hijo le ganara, pero empezó muy tarde, si ven la pelea no tiró golpes, ya después puso en predicamentos a Jake Paul, pero ya demasiado tarde.

"Se está preparando para hacer una buena pelea en San Luis y después vamos a hacer otra pelea en Matamoros, ya después les cuento más".

JULIO CÉSAR CHÁVEZ VE CERCA EL RETIRO DE SU HIJO

La fecha tentativa para la pelea de Chávez Jr. sería el sábado 13 de diciembre y su padre asegura que Julio podría subir como máximo cuatro veces más antes de retirarse.

"El boxeo es complejo, no es fácil, ya con subirse al ring con Jake Paul y haber pasado todo ese infierno para mí y para él fue un triunfo, estoy contento porque se bajó caminando, después de pasar por un infierno (de adicciones) volver a pelear no es fácil, entonces quiero que haga unas tres o cuatro peleas y ya que se retire del boxeo.