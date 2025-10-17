En entrevista para el medio Ring Tropical, 'Maravilla' Martínez reveló que tenía en planes realizar una pelea de exhibición con Chávez Jr. antes de que fuera detenido en Estados Unidos y deportado a México tras la orden de aprehensión en su contra.

"En diciembre (voy a pelear) en una especie de exhibición, iba a hacer una con Julio César Chávez Jr., yo quería, ¿regresa a boxear Julio? Uy, no, yo peleo el 20 (de diciembre) allá en Argentina.

"Julio, ya te dije, revisa los mensajes, le dejé un montón de mensajes, déjate de joder, salí de los problemas, hagamos una exhibición juntos, los golpes son los mismos, la potencia en el entrenamiento, las ganas de ganar son las mismas, podemos hacer algo por lo menos para pasarla bien y para ayudar a Julio y a mí también, me va a hacer feliz".

'MARAVILLA' ACONSEJA A CHÁVEZ JR. REFUGIARSE EN EL BOXEO

El boxeador argentino mostró empatía ante la serie de problemas con la ley que Chávez Jr. atraviesa en su vida y carrera, y por ello le recomendó no dejar de entrar, como él lo hizo cuando atravesó sus momentos más complicados.

"Que se refugie en el boxeo, alguna vez que tuve algún inconveniente anímico, cuando me caí, cuando no me encontraba espiritualmente bien el boxeo me rescató a mí siempre.